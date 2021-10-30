3 рецепти пирогів на сковороді – готуються швидко, з'їдаються миттєво

У чому зручність подібних пирогів або заливних пирогів, як їх ще називають: вам не потрібно контролювати температуру в духовці, перевіряти готовність випічки та хвилюватися, що вона не підніметься чи осяде наприкінці.
Пироги на сковороді готуються перед вашими очима, і ви контролюєте весь процес. Несолодкі пироги подавайте окремо або до перших страв.
Рецепти пирогів на сковороді / Фото: Колаж: Сьогодні
Отже, капуста, ковбаса або сосиски потрібні для пирога від foodforyou_kids, автор рецепта запевняє, що він обов'язково сподобається дітям.
У пиріг з консервованим тунцем від dvi_zhenya можна додати будь-яку іншу рибу, для яблучного пирога від vmeste_vkusnenko потрібні щільні яблука та молоко.
Пиріг з капустою та вареною ковбасою
Інгредієнти:
- по 1 шт. цибулі, моркви;
- 300 г капусти;
- 100 г ковбаси;
- 150 мл молока;
- 3 яйця;
- 2 ст. л. манки;
- 90 г твердого сиру;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці, обсмажити на олії до прозорості.
- Капусту нашаткувати, додати молоко, цибулю та моркву. Тушкувати 5-7 хвилин під кришкою на середньому вогні.
- Капусту остудити, вмішати яйця, тертий сир, нарізану ковбасу, сіль, перець. Додати манку. Ретельно перемішати.
- Готувати 15 хвилин на середньому вогні. Перевернути та готувати 7 хвилин.
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Пиріг з тунцем
Інгредієнти для тіста:
- 250 г сметани;
- 2 яйця;
- 60 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 2 відварені яйця;
- 1 б. консервованого тунця або іншої риби;
- 50 г сиру;
- 1 шт. цибуля;
- спеції.
Як приготувати:
- Змішати усі інгредієнти для тіста.
- Для начинки цибулю нарізати, обсмажити на олії. Розім'яти тунець виделкою, перемішати із цибулею. Додати натерті на дрібній тертці яйця та сир. Усе добре перемішати.
- Змастити сковороду олією. Вилити половину тіста, викласти начинку і закрити тістом, що залишилося.
- Смажити на повільному вогні під кришкою з обох боків. Перевертати за допомогою тарілки.
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Яблучний пиріг
Інгредієнти:
- по 2 шт. яблука, яйця;
- 100 г цукру;
- 125 мл молока;
- 70 мл олії;
- 125 г борошна;
- по пакетику розпушувача, ванільного цукру.
Як приготувати:
- Яйця перемішати із цукром. Додати молоко, олію і перемішати.
- Додати просіяне борошно, розпушувач і ванільний цукор, перемішати.
- Яблука почистити від шкірки та серцевини. Нарізати кубиками.
- Сковороду змастити олією, трохи присипати цукром, викласти яблука та залити тістом.
- Готувати під кришкою на повільному вогні 25-30 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.