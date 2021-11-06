3 класних рецепти різної випічки з бананами

Банани у випічці – це не такий простий інгредієнт, як здається. Наприклад, у Британії є справді культовий "Банофі" з ідеальною карамельною начинкою. Ця випічка досить смачна та її аромат не сплутати ні з чим.
Кекс з бананами та горіхами від eremeichikova виходить дуже соковитим, пиріг з бананами та сливами за рецептом smolianinaekaterina більше для тих, хто дотримується правильного харчування.
Рецепти випічки з бананами / Фото: Колаж: Сьогодні
Пиріг "Банана-мама" від фудблогерки salut.sasha обов'язково подається холодним.
Пиріг "Банана-мама"
Пиріг "Банана-мама" / Фото: instagram.com/salut.sasha/
Інгредієнти:
- Банани – 3-4 шт.
- Сметана – 250 г
- Жовтки – 4 шт.
- Вершкове масло – 100 г
- Цукор – 2-3 ст. л.
- Борошно – 300 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Пакетик ваніліну
- Білки – 3 шт.
- Цукрова пудра – 100 г
- Дрібка солі
Як приготувати:
- Масло нарізати. Додати борошно та розпушувач. Ретельно розім'яти руками до утворення однорідної крихти.
- Додати жовтки, цукор, сіль, ванілін. Замісити круте тісто. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Розкачати тісто між двома шарами плівки. Викласти у форму, змащену вершковим маслом.
- Банани, почистити, нарізати часточками і викласти на тісто.
- Зверху намазати сметаною. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
- Збити білки з цукровою пудрою до щільних піків. Дістати пиріг і викласти збиті білки. Готувати ще 3 хвилини за 220 градусів.
Пиріг з бананами та сливами
Пиріг з бананами та сливами / Фото: instagram.com/smolianinaekaterina/
Інгредієнти:
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- Вівсянка – 7 ст. л.
- Банан – 1 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Йогурт натуральний – 120 г
- Розпушувач – 5 г
- Підсолоджувач – 1 ст. л.
- Сливи – 100 г
Як приготувати:
- Банан пом'яти виделкою або блендером, додати решту інгредієнтів, крім слив. Перемішати.
- Почистити сливи від шкірки, порізати. Тісто перелити у форму для запікання, змащену вершковим маслом, та розкласти шматочки сливи.
- Випікати 30-40 хвилин за 180-200 градусів.
Кекс з бананами
Кекс з бананами / Фото: instagram.com/eremeichikova/
Інгредієнти:
- Йогурт або сметана – 50 г
- Вершкове масло – 55 г
- Банани – 2 шт.
- Борошно – 125 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 70 г
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
- Сіль, кориця, горіхи
- Шоколад – за бажанням
Як приготувати:
- Один банан розім'яти виделкою, додати сметану, корицю.
- Окремо збити розм'якшене масло з цукром. Додати яйце, сіль та збити все разом.
- Змішати обидві маси, злегка збити і додати борошно з розпушувачем.
- Додати подрібнені горіхи та шоколад.
- Банан розрізати вздовж і викласти зверху, трохи притиснути до тіста.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 45-50 хвилин. Готовність перевірити шпажкою.
- Прикрасити горіхами та цукровою пудрою.