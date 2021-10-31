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3 зігрівальних супів із сиром – добавки обов'язково попросять

Ірина Маслова
31 жовтня, 13:01
В усіх цих супах використовується плавлений сир. Як правило, він додається практично наприкінці приготування. Смачно доповнюють такі супи курка, гриби, цвітна капуста

Якщо ви любите сир, ці супи обов'язково оціните. Вони добре зігрівають і насичують. Важливо вибрати найсмачніші доповнення.

Суп від evgeniya_prostoiy_recept з плавленим сиром та печерицями, суп за рецептом anya_york доповнюють фрикадельки, які готуються з курячого фаршу, а рецепт крем-супу з куркою та цвітною капустою – редакційний, його треба перетворити на пюре блендером.

Рецепти супів із сиром / Фото: Колаж: Сьогодні

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Перед тим, як приступати, ознайомтеся з важливими лайфхаками, щоб приготувати ідеальний суп.

Суп із сиром та фрикадельками

Суп із сиром та фрикадельками / Фото: instagram.com/_anya_york/

Інгредієнти:

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  • Курячий фарш – 150 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Вода/бульйон – 1,5 л
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сир плавлений – 3-4 ст. л.
  • Сіль, спеції, зелень, лаврове листя

Як приготувати:

  1. У фарш додати яйце, спеції та перемішати. Дрібно нарізану цибулю обсмажити до золотавого кольору.
  2. Додати крупно натерту моркву і тушкувати 3-4 хвилини до готовності.
  3. У каструлю налити воду/бульйон, довести до кипіння та додати лаврове листя.
  4. Картоплю нарізати кубиками і викласти в киплячу воду. За 3 хвилини додати фрикадельки та варити з картоплею 7 хвилин. Додати зажарку.
  5. Натерти сир і викласти в суп. Готувати 3 хвилини, подавати із зеленню.

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Суп з плавлених сирків з грибами

Суп із плавлених сирків грибами / Фото: instagram.com/evgeniya_prostoiy_recept/

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Інгредієнти:

  • Вода або курячий бульйон – 1,5-2 літри
  • Плавлений сир – 3 шт.
  • Картопля – 350 г
  • Морква, цибуля – по 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Олія та вершкове масло – по 3 ст. л.
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Перець горошком – 5-6 шт.
  • Печериці – 5-7 шт.
  • Зелень, сухарики, спеції

Як приготувати:

  1. Каструлю з водою або бульйоном поставити на вогонь.
  2. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти крупно, часник дрібно нарубати, картоплю нарізати кубиком.
  3. Цибулю і моркву обсмажити з олією та вершковим маслом до напівпрозорості цибулі. Додати часник та готувати 2 хвилини. Окремо обсмажити нарізані помідори та картоплю по 5-7 хвилин.
  4. У каструлю додати овочі, лаврове листя, спеції та готувати 10 хвилин.
  5. Сир натерти і додати до супу. Готувати 10 хвилин.
  6. Подавати із сухариками та зеленню.

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Сирний суп з овочами та куркою

Сирний суп з овочами та куркою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Цвітна капуста – 1 шт.
  • Вода – 2-3 л води (залежить від величини качана капусти)
  • Філе – 300 г
  • Цибулина, морква – по 1 шт.
  • Плавлений сир – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Відварити у підсоленій воді філе курку, цибулю та моркву.
  2. Розділити на суцвіття качан капусти.
  3. Додати капусту в бульйон за 5-10 хвилин до кінця варіння курки.
  4. Готове філе дістати, поділити на невеликі шматочки, повернути до супу.
  5. Цибулю прибрати та подрібнити суп блендером.
  6. Додати сир і, помішуючи, варити 5 хвилин на повільному вогні. Вимкнути вогонь, дати настоятися 10-15 хвилин.