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3 запіканки з овочами і м'ясом – коли хочеться справді комфортної їжі

Ірина Маслова
24 жовтня, 17:00
Дві з них з фаршем з індички і яловичини. Індичка цілком замінна куркою. Одна запіканка без м'яса, вона із зеленою квасолею і грибами на ваш смак. Усе це можна готувати на молоці або вершках

У холодну пору року хочеться справді комфортної їжі. Вона має зігрівати, насичувати і не бути занадто шкідливою.

Кращий варіянт – це запіканки, але не тільки найрізноманітніші овочеві. Коли в їхньому складі буде м'ясо курки або індички, це анітрохи не зашкодить фігурі, а організм після них буде ситим і задоволеним.

Рецепти запіканок до вечері / Фото: www.eatthis.com

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Ці три запіканки зібрані експертами зі смачного та здорового харчування з Еatthis.com. Вони обов'язково сподобаються всій родині. Готувати їх можна як на обід, так і на вечерю.

Запіканка з індичкою і гарбузом

Запіканка з індичкою і гарбузом / Фото: www.eatthis.com

Інгредієнти:

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  • половина цибулини, нарізаної кубиками;
  • 2 ч. л. подрібнений часник;
  • 450 г фарш з індички;
  • 450 г мускатний гарбуз, нарізаний кубиками;
  • 250 г шпинату;
  • 250 г кабачків, нарізаних кубиками;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 250 мл молока;
  • 100 г тертий пармезан;
  • олія;
  • сіль, перець, спеції для курки – за смаком.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів, намажте форму олією.
  2. З'єднайте гарбуз, шпинат і кабачки. На середньому вогні обсмажте цибулю і часник. Потім додайте фарш, спеції, сіль і перець. Готуйте 10 хвилин.
  3. Посипте м'ясо борошном і перемішайте. Вмішайте молоко і доведіть суміш до кипіння, часто помішуючи. Соус загусне за кілька хвилин кипіння.
  4. Вимкніть вогонь і додайте половину пармезану. Вилийте м'ясну суміш у миску з кабачками, гарбузом та шпинатом. Добре перемішайте.
  5. Викладіть суміш у форму, накрийте фольгою і запікайте 30 хвилин.
  6. Зніміть фольгу і запікайте ще 20 хвилин.
  7. Посипте запіканку пармезаном і запікайте ще 3-5 хвилин.

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М'ясна запіканка із сиром

М'ясна запіканка з сиром / Фото: www.eatthis.com

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Інгредієнти:

  • 600 г (можна більше) яловичого фаршу;
  • 1 шт. цибуля, нарізану;
  • 1 ч. л. сухий часник;
  • 100 мл томатної пасти;
  • 50 мл соусу маринара;
  • 75 мл жирних вершків;
  • 100 г тертого сиру;
  • свіжий часник – за смаком;
  • сіль, перець, спеції, олія.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. У сковороді нагрійте олію та додайте яловичий фарш. Готуйте 5-7 хвилин, якщо буде багато рідини, прибрати за допомогою ложки.
  3. Додайте до яловичини цибулю, сухий часник, сіль, перець і томатну пасту. Перемішайте і варіть 1 хвилину. Додайте соус маринара і жирні вершки, зніміть з вогню.
  4. Додайте тертий сир (частину залиште) і перекладіть яловичу суміш у велику форму для запікання.
  5. Зверху викладіть решту сиру і запікайте близько 10 хвилин, доки сир не розплавиться. Зверху посипте часником і одразу подавайте.

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Запіканка із зеленої квасолі

Запіканка із зеленої квасолі / Фото: www.eatthis.com

Інгредієнти:

  • 450 г зеленої квасолі;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 1 червона цибуля, нарізана тонкими скибочками;
  • 2 зубчики часнику, нарізані;
  • 200 г грибів, нарізані скибочками;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 1 ск. курячого бульйону;
  • 1 ск. молока;
  • 100 г панірувальних сухарів;
  • чорний перець, сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Доведіть до кипіння велику каструлю з водою. Приправте сіллю і відваріть стручкову квасолю близько 3 хвилин, доки вона не стане ніжною. Злийте воду і опустіть квасолю в холодну воду.
  2. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  3. Нагрійте вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю і часник і готуйте близько 5 хвилин, доки цибуля не стане дуже м'якою і напівпрозорою.
  4. Додайте гриби і готуйте близько 5 хвилин, доки вони не підрум'яняться.
  5. Вмішайте борошно і варіть 1 хвилину, потім додайте бульйон і молоко, постійно перемішуючи.
  6. Додайте стручкову квасолю і тушкуйте близько 3 хвилин, доки соус не загусне. Приправити сіллю і чорним перцем.
  7. Виспите квасолю у форму для запікання і зверху викладіть панірувальні сухарі.
  8. Запікайте 8-10 хвилин, доки панірувальні сухарі не стануть золотавими.

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