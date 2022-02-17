3 умови та швидкий рецепт для ніжної домашньої моцарели

Як з'ясовується, домашній сир – це не так складно, як здається. Наприклад, для плавленого потрібнен сир, масло та лише 10 хвилин часу.
Як запевняє автор рецепта домашньої моцарели – yammy_recepts – вона приготується теж дуже швидко, але потім вона має добу побути в холодильнику.
Як приготувати домашню моцарелу / Фото: freepik.com
Умови для смачної домашньої моцарели:
- Молоко. Воно має бути перевіреним, незбираним. Краще брати фермерське.
- Каструля. Вона має бути емальованою. Категорично не можна використовувати алюмінієву.
- Оцет. Без нього моцарела не вийде. Але дуже важливо додавати його маленькими порціями, а не весь одразу.
Домашня моцарела
Домашня моцарела / Фото: instagram.com/yammy_recepts/
Інгредієнти на дві порції:
- 1 л молока;
- 125 г натурального йогурту;
- 1,5 ч. л. солі (можна більше);
- 1 ст. л. оцтової есенції (25%).
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Як приготувати:
- Молоко із сіллю нагріти, але не доводити до кипіння. Додати йогурт, перемішати, додати оцет, добре перемішати та прибрати з плити.
- Друшляк застелити чистою марлею, згорнутою приблизно в 4 шари, вилити молоко (сироватку не виливати), добре віджати сир від сироватки.
- Сформувати кульку і викласти в сироватку, накрити рушником і остудити.
- Сир у сироватці відправити на 24 години в холодильник, потім злити сироватку. Зберігати у закритому пластиковому посуді.