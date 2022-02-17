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3 умови та швидкий рецепт для ніжної домашньої моцарели

Ірина Маслова
17 лютого, 11:35
Потрібно якісне молоко, натуральний йогурт, оцет і трохи солі. Алюмінієва каструля для цієї справи не підходить

Як з'ясовується, домашній сир – це не так складно, як здається. Наприклад, для плавленого потрібнен сир, масло та лише 10 хвилин часу.

Як запевняє автор рецепта домашньої моцарели – yammy_recepts – вона приготується теж дуже швидко, але потім вона має добу побути в холодильнику.

Як приготувати домашню моцарелу / Фото: freepik.com

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Умови для смачної домашньої моцарели:

  • Молоко. Воно має бути перевіреним, незбираним. Краще брати фермерське.
  • Каструля. Вона має бути емальованою. Категорично не можна використовувати алюмінієву.
  • Оцет. Без нього моцарела не вийде. Але дуже важливо додавати його маленькими порціями, а не весь одразу.

Домашня моцарела

Домашня моцарела / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти на дві порції:

  • 1 л молока;
  • 125 г натурального йогурту;
  • 1,5 ч. л. солі (можна більше);
  • 1 ст. л. оцтової есенції (25%).

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Як приготувати:

  1. Молоко із сіллю нагріти, але не доводити до кипіння. Додати йогурт, перемішати, додати оцет, добре перемішати та прибрати з плити.
  2. Друшляк застелити чистою марлею, згорнутою приблизно в 4 шари, вилити молоко (сироватку не виливати), добре віджати сир від сироватки.
  3. Сформувати кульку і викласти в сироватку, накрити рушником і остудити.
  4. Сир у сироватці відправити на 24 години в холодильник, потім злити сироватку. Зберігати у закритому пластиковому посуді.