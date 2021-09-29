3 варіянти для солодкої запеченої вівсянки на сніданок

29 вересня, 07:01

Запекти вівсянку є трохи витратним за часом, ніж просто зварити, але це того варто. Всередину можна покласти пюре або джем, свіжі ягоди або фрукти. Соковитою вона буде, якщо додати трохи молока або сметани