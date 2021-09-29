3 варіянти для солодкої запеченої вівсянки на сніданок

Якщо варена вівсянка трохи набридла, навіть якщо ви знаєте, як зварити її ідеально, цю кашу варто запекти. А коли до такої вівсянки додати трохи ягід, фруктового пюре або шоколаду – вийде гарний сніданок. Для соковитості можна використовувати сметану або йогурт. Перед запіканням форму змастіть невеликою кількістю вершкового масла.
Запечена вівсянка з полуницею і арахісовим соусом
Запечена вівсянка з полуницею і арахісовим соусом / Фото: instagram.com/likushka_food/
Рецепти запеченої вівсянки на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні
Інгредієнти:
- перемелена вівсянка – 50 г;
- молоко – 70 г;
- яблучне пюре – 40 г;
- підсолоджувач – за смаком;
- розпушувач – 1/2 ч. л.
Для джему:
- полуниця (заморожена) – 60 г;
- підсолоджувач – за смаком;
- вода.
Для арахісового соусу:
- арахісова паста – 2 ч. л.;
- молоко – 2 ч. л.
Як приготувати:
- Для вівсянки змішати всі інгредієнти.
- Полуницю розморозити, нарізати. Додати трохи води, підсолоджувач і перебити міксером або блендером у джем.
- Для арахісового соусу змішати пасту і тепле молоко до однорідності.
- У ємність залити трохи вівсянки, в середину викласти джем, зверху – арахісовий соус. Влити решту вівсянки.
- Випікати за 180 градусів 20 хвилин, прикрасити корицею.
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Запечена вівсянка з фруктовим пюре
Запечена вівсянка з фруктовим пюре / Фото: instagram.com/olginka.7/
Інгредієнти:
- геркулес – 100 г;
- фруктове пюре – 170 г;
- молоко – 120 мл.
Як приготувати:
- Вівсяні пластівці залити молоком, добре перемішати, залишити на 15 хвилин.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- До вівсянки додати фруктове пюре, перемішати і перекласти у форму для запікання.
- Випікати 20 хвилин.
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Запечена вівсянка із шоколадом
Запечена вівсянка з шоколадом / Фото: instagram.com/_ksufood_/
Інгредієнти:
- банан – половина;
- вівсянка – 70 г;
- молоко – 100 г;
- розпушувач – 1/2 ч. л.;
- какао – 1 ч. л.;
- сметана – 1 ст. л.;
- шоколад – за смаком.
Як приготувати:
- Банан подрібнити, додати до вівсянки. Додати розпушувач і молоко, ретельно перемішати.
- Викласти в форму вівсянку, зверху покласти сметану. Перемішати.
- Додати кілька шматочків шоколаду і випікати 20 хвилин за 180 градусів.
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