5 кращих салатів до дня народження, щоб здивувати гостей

Ви точно знаєте смаки своїх рідних і друзів і, звичайно, почастуєте їх улюбленим салатом. Але разом з ним можна спробувати яскраві салати з креветками і манго, з індичкою і квасолею або салати вересня із сезонними для цього місяця продуктами. Автори рецептів пропонують не брати багато майонезу, а заправляти їх кориснішими соусами.

Салат з індичкою і консервованою квасолею

Салат з індичкою і консервованою квасолею / Фото: instagram.com/monika_pp_/

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Рецепти салатів на день народження / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):

обсмажене м'ясо індички;

огірок, помідори;

болгарський перець, червона цибуля;

консервована квасоля;

листя салату.

Для заправки:

грецький йогурт;

сік лимона;

сіль, перець.

Як приготувати:

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Відварити або обсмажити м'ясо індички зі спеціями. Нарізати овочі, з'єднати з м'ясом. Додати квасолю. Довести до смаку сіллю і перцем. Для заправки змішати йогурт, сіль і лимонний сік. Заправить салат, прикрасити зеленню.

Салат з манго і креветками

Салат з манго і креветками / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

Інгредієнти:

300 г креветок;

по 1 шт. авокадо, огірок, невелике манго, лайм;

мікс салату;

чорний кунжут, сушений орегано, сушений часник, бальзамічний оцет – за смаком.

Для заправки:

1 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. меду (густого);

1 ч. л. зернистої гірчиці,

цедра 1 лайма;

сік 1/2 лайма.

Як приготувати:

Креветки відварити і очистити. Для заправки змішати всі інгредієнти. На тарілку викласти листя салату, зверху – часточки манго, авокадо, огірка. Посолити, поперчити. Викласти креветки, додати орегано, сушений часник. Сіль і перець – за смаком. Заправити і прикрасити чорним кунжутом, бальзамічним оцтом.

Салат з волоськими горіхами і шинкою

Салат з волоськими горіхами і шинкою / Фото: instagram.com/simple_cooking_ua/

Інгредієнти:

200 г шинка;

80 г волоські горіхи;

по 60 г твердий сир, огірки, болгарський перець;

зелена цибуля, майонез, сіль і перець – за смаком.

Як приготувати:

Шинку нарізати невеликими кубиками або смужками. Болгарський перець і огірок нарізати невеликими кубиками. Сир нарізати смужками, зелену цибулю нарізати дрібно. Волоські горіхи просушити на сковороді і подрібнити. Скласти інгредієнти в салатник, додати майонез, сіль і мелений перець за смаком. Прикрасити горіхами.

Салат з болгарським перцем і червоною квасолею

Салат з болгарським перцем і червоною квасолею / Фото: instagram.com/ifood.time/

Інгредієнти:

1 б. червона квасоля;

2 шт. болгарський червоний перець;

4 зуб. часник;

пучок кінзи;

майонез, сіль, перець – за смаком;

сухарики.

Як приготувати:

Перець нарізати соломкою, квасолю промити. Часник і кинзу подрібнити, з'єднати з перцем і квасолею і заправити майонезом. ⠀ Перед подачею прикрасити сухариками.

Салат з грушею і селерою

Салат з грушею і селерою / Фото: Pixabay

Інгредієнти:

4 стебла селери;

2 груші "Бартлет";

1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених;

75 г блакитного сиру;

6 листя латуку.

Для заправки:

2 ст. л меду;

2 ст. л. яблучного оцту;

мелений чорний перець, сіль – за смаком.

Як приготувати:

Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть у миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте. Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або часточками. Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатне листя. У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі та перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку. Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.



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