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5 кращих салатів до дня народження, щоб здивувати гостей

Ірина Маслова
24 вересня, 11:38
Цього періоду варто активно використовувати в салатах груші, баклажани, горіхи. Можна спробувати дуже несподіване, але гідне поєднання манго і креветок. Ну і заправляти ці салати краще не майонезом, а цікавими соусами

Ви точно знаєте смаки своїх рідних і друзів і, звичайно, почастуєте їх улюбленим салатом. Але разом з ним можна спробувати яскраві салати з креветками і манго, з індичкою і квасолею або салати вересня із сезонними для цього місяця продуктами. Автори рецептів пропонують не брати багато майонезу, а заправляти їх кориснішими соусами.

Салат з індичкою і консервованою квасолею

Салат з індичкою і консервованою квасолею / Фото: instagram.com/monika_pp_/

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Рецепти салатів на день народження / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):

  • обсмажене м'ясо індички;
  • огірок, помідори;
  • болгарський перець, червона цибуля;
  • консервована квасоля;
  • листя салату.

Для заправки:

  • грецький йогурт;
  • сік лимона;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Відварити або обсмажити м'ясо індички зі спеціями.
  2. Нарізати овочі, з'єднати з м'ясом. Додати квасолю. Довести до смаку сіллю і перцем.
  3. Для заправки змішати йогурт, сіль і лимонний сік.
  4. Заправить салат, прикрасити зеленню.

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Салат з манго і креветками

Салат з манго і креветками / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

Інгредієнти:

  • 300 г креветок;
  • по 1 шт. авокадо, огірок, невелике манго, лайм;
  • мікс салату;
  • чорний кунжут, сушений орегано, сушений часник, бальзамічний оцет – за смаком.

Для заправки:

  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ч. л. меду (густого);
  • 1 ч. л. зернистої гірчиці,
  • цедра 1 лайма;
  • сік 1/2 лайма.

Як приготувати:

  1. Креветки відварити і очистити.
  2. Для заправки змішати всі інгредієнти.
  3. На тарілку викласти листя салату, зверху – часточки манго, авокадо, огірка. Посолити, поперчити.
  4. Викласти креветки, додати орегано, сушений часник. Сіль і перець – за смаком.
  5. Заправити і прикрасити чорним кунжутом, бальзамічним оцтом.

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Салат з волоськими горіхами і шинкою

Салат з волоськими горіхами і шинкою / Фото: instagram.com/simple_cooking_ua/

Інгредієнти:

  • 200 г шинка;
  • 80 г волоські горіхи;
  • по 60 г твердий сир, огірки, болгарський перець;
  • зелена цибуля, майонез, сіль і перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Шинку нарізати невеликими кубиками або смужками.
  2. Болгарський перець і огірок нарізати невеликими кубиками.
  3. Сир нарізати смужками, зелену цибулю нарізати дрібно.
  4. Волоські горіхи просушити на сковороді і подрібнити.
  5. Скласти інгредієнти в салатник, додати майонез, сіль і мелений перець за смаком.
  6. Прикрасити горіхами.

Салат з болгарським перцем і червоною квасолею

Салат з болгарським перцем і червоною квасолею / Фото: instagram.com/ifood.time/

Інгредієнти:

  • 1 б. червона квасоля;
  • 2 шт. болгарський червоний перець;
  • 4 зуб. часник;
  • пучок кінзи;
  • майонез, сіль, перець – за смаком;
  • сухарики.

Як приготувати:

  1. Перець нарізати соломкою, квасолю промити.
  2. Часник і кинзу подрібнити, з'єднати з перцем і квасолею і заправити майонезом. ⠀
  3. Перед подачею прикрасити сухариками.

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Салат з грушею і селерою

Салат з грушею і селерою / Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • 4 стебла селери;
  • 2 груші "Бартлет";
  • 1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених;
  • 75 г блакитного сиру;
  • 6 листя латуку.

Для заправки:

  • 2 ст. л меду;
  • 2 ст. л. яблучного оцту;
  • мелений чорний перець, сіль – за смаком.

Як приготувати:

  1. Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть у миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте.
  2. Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або часточками.
  3. Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатне листя.
  4. У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі та перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку.
  5. Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.


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