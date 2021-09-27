5 м'ясних страв до дня народження, які ви точно не куштували

Щоби приготувати справді смачне м'ясо, тим паче до дня народження, спочатку потрібно купити хороший продукт. Яке б м'ясо ми не взяли, важливі правильні соуси. У цих рецептах вони незвичайні – на основі мандаринів, вина, лимонів. Щодо грибів, то це не обов'язково мають бути печериці. Їх можна замінити іншими лісовими.
Свинина з грибами в листковому тісті
Свинина з грибами в листковому тісті / Фото: instagram.com/olga_v_malich/
Рецепти з м'яса до дня народження / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Листкове тісто – 250 г
- Свиняча вирізка – 500 г
- Гриби – 150 г
- Цибуля – 1 шт. (невелика)
- Яйце – 2 шт.
- Мелений чорний перець, сіль
- Петрушка
- Кунжут
Як приготувати:
- Листкове тісто заздалегідь розморозити. Духовку розігріти до 200 градусів.
- Гриби нарізати пластинами, цибулю дрібно нарізати і обсмажити її до прозорості. Додати гриби і готувати, доки не випарується рідина.
- Додати спеції, нарізану петрушку і перемішати. Готувати кілька хвилин, відкласти.
- М'ясо обсушити, натерти сіллю, перцем та іншими спеціями за смаком.
- Обсмажити на сильному вогні з усіх боків по кілька хвилин.
- Тісто розкачати трохи ширше, ніж шматок м'яса. Викласти гриби, залишивши порожніми краї по 1-2 см.
- На один край викласти м'ясо. Порожні краї змастити збитим яйцем. Сформувати рулет.
- Викласти на деко швом вниз. Змастити яйцем, посипати кунжутом.
- Випікати 50 хвилин. Якщо тісто почне підгоряти, прикрити фольгою.
- Готове м'ясо має відпочити 10 хвилин.
- Нарізати на порційні шматки і подавати, прикрасивши зеленню.
Свинина у вершковому соусі з грибами і перцем чилі
Свинина у вершковому соусі з грибами і перцем чилі / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- Свинина – 600 г
- Гриби – 10 шт.
- Сметана 20% жирності – 200 мл
- Сіль, перець
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Гострий перець чилі, зелень – за смаком
Як приготувати:
- Нарізати дрібно цибулю і обсмажити до прозорості.
- Свинину нарізати брусками і додати до цибулі. Трохи обсмажити, помішуючи. Додати 200 мл води і тушкувати під кришкою 20 хвилин.
- Нарізати гриби, додати до м'яса. Влити сметану і додати спеції. Готувати 25 хвилин під кришкою.
- За 10 хвилин до готовності додати дрібно нарізаний перець чилі. Прикрасити зеленню.
Свинина з мандаринами
Свинина з мандаринами / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/
Інгредієнти:
- Свинина – 6 шматків по 100 г
- Цибуля-шалот – 300 г
- Мандарини – 8 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Цукор – 2 ч. л.
- Крохмаль – 1 ч. л.
- Овочевий бульйон – 50 мл
- Сіль, білий мелений перець, спеції
Як приготувати:
- З двох мандаринів вичавити сік. Сік процідити. Решту мандаринів очистити від плівок.
- У мандариновому соку розмішати ложку крохмалю. Розігріти половину вершкового масла в сковороді. Обсмажити цілі очищені цибулини кілька хвилин.
- Додати цукор, сіль, влити бульйон, мандариновий сік, накрити кришкою і готувати на повільному вогні 20 хвилин, помішуючи.
- Додати часточки мандаринів і прогріти кілька хвилин.
- Вершкове масло розігріти в іншій сковороді і обсмажити медальйони по 5 хвилин з кожного боку. Посолити, поперчити і готувати до повного просмаження м'яса.
- Викласти медальйони на тарілки і полити мандариновим соусом.
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Особуко
Особуко / Фото: instagram.com/rainbow_eyes21/
Інгредієнти:
- Яловичі голяшки – 4 шт.
- Морква – 1 шт. велика
- Селера – 3-4 стебла
- Цибуля – 1 шт.
- Томати з власному соку – 1 б.
- Часник – 6 зуб.
- Розмарин – 3 гілочки
- Лимон – 1 шт.
- Сухе біле вино – 200 мл
- Борошно
- Петрушка
- Оливкова олія, вершкове масло – для обсмажування м'яса
- Мелений перець, мускатний горіх, сушений базилік – за смаком
Як приготувати:
- М'ясо натерти сіллю, обваляти в борошні та обсмажити на вершковому маслі та оливковій олії. Дістати на тарілку.
- Моркву, селеруа нарізати кубиками, часник (3 зуб.) подрібнити ножем і обсмажити в маслі та олії після м'яса.
- Додати томати і вино. Готувати, доки не випарується вино.
- Додати спеції за смаком і м'ясо. Залити водою, додати розмарин і тушкувати 2,5 години.
- Для соусу на дрібній тертці натерти часник (3 зуб.) і цедру лимона. Подрібнити петрушку. Все змішати.
- Коли м'ясо буде практично готове, додати соус.
Свинина в вині з лимоном і часником
Свинина у вині з лимоном і часником / Фото: instagram.com/mamochka_nakormit
Інгредієнти:
- Свинина (вирізка) – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Часник – 5 зуб.
- Біле сухе вино – 200 мл
- Чебрець, сіль, перець – за смаком
- Олія
Як приготувати:
- М'ясо натерти сіллю і перцем, скропити олією для блиску.
- Для маринаду змішати цедру лимона, лимонний сік, потовчені зубчики часнику, чебрець і оливкову олію. Добре обмазати м'ясо.
- Перекласти у форму для запікання, додати скибочки лимона і зубчики часнику і влити вино.
- Запікати зі 150 градусів 2 години.
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