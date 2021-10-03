7 зігрівальних напоїв осені на основі кави і шоколаду

Сезон зігрівальних напоїв пора вважати відкритим. Поліпшити настрій цілком може капучино, для якого бажано прогрівати чашку, а ще – лате, гарячий шоколад та інші напої з кавою. Особливу увагу варто приділити спеціям. Насмперед це імбир, кориця, гвоздика. Рецепти нижче просто відтворити в домашніх умовах.

Рецепти зігрівальних напоїв / Фото: Depositphotos

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Гарячий шоколад на основі червоного вина

Гарячий шоколад на основі червоного вина / Фото: instagram.com/receptysfoto/

Інгредієнти:

1 ск. згущеного молока;

1 ск. сухого червоного вина;

100 г темного або гіркого шоколаду;

2 ст. л. амарето.

Спосіб приготування:

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У сотейнику з'єднати згущене молоко і вино, додати подрібнений шоколад і лікер. Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, доки шоколад не розтане. Напій має стати кремоподібним Розлити по теплих чашках, прикрасити щіпкою кориці.

Імбирна кава з молоком

Імбирна кава з молоком / Фото: pexels.com

Інгредієнти:

по 1 склянці води і молока;

40 мл еспресо;

2 ч. л. імбиру;

по 1/2 ч. л. кориці, ваніліну;

цукор – за смаком.

Спосіб приготування: ⠀

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У сотейник з водою додати цукор, імбир, корицю і ванілін. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і готувати 10 хвилин. Окремо підігріти молоко, не кип'ятити, і збити блендером. У прогріту чашку вилити еспресо, додати сироп і молоко. Прикрасити корицею або какао.

Кава з молоком та ірисом

Кава з молоком та ірисом / Фото: instagram.com/na_zametk_u/

Інгредієнти:

50 мл еспресо;

150 мл молоко;

2 ст. л. солона карамель;

спеції – за смаком;

збиті вершки для прикраси.

Спосіб приготування:

⠀

Молоко підігріти, додати в нього еспресо. Потім додати солону карамель. Перелити напій у прогріту чашку, прикрасити збитими вершками, тертим шоколадом і карамеллю.

Кава по-грузинськи з карамеллю і бренді

Кава по-грузинськи з карамеллю і бренді / Фото: instagram.com/school_bakar/

Інгредієнти:

по 1 ст. л. цукру і молока;

70 мл еспресо;

10 мл бренді.

Спосіб приготування:

Столову ложку з цукром покласти на гарячу сковороду. Коли цукор розтане, акуратно полити його водою, щоб вийшла однорідна, поки що м'яка карамель. Дати охолонути. Викласти в порційну чашку. Налити бренді в сотейник, нагріти. За бажанням бренді можна підпалити на кілька секунд. Гарячий бренді налити на карамель у чашках. Потім додати каву. Прикрасити вершками і тертим шоколадом.

Лате з куркумою і гвоздикою

Лате з куркумою і гвоздикою / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Інгредієнти на 1 порцію:

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1 ск. молоко;

30 мл еспресо;

1 ч л. куркума (порошок);

1 шт. бадьян;

1 ч. л. вершкове масло;

2 шт. гвоздика;

щіпка імбиру, кориці, чорного перцю або за смаком;

підсолоджувач – за смаком.

Спосіб приготування:

Зварити еспресо. Молоко вилити в сотейник, додати спеції, сильно нагріти, але не кип'ятити. Прибрати з вогню, збити міксером і перелити в чашку. Прикрасити за смаком.

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Пряне гарбузове лате

Пряне гарбузове лате / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 ск. молока;

1 паличка кориці;

1 цілий мускатний горіх;

1 см імбиру, очищеного і нарізаного;

1 чашка еспресо;

збиті вершки, кориця – для подачі;

1/4 ск. цукрового піску.

Спосіб приготування:

У невеликій каструлі доведіть до кипіння молоко, корицю, мускатний горіх і імбир. Вимкніть вогонь і накрийте. Дайте суміші настоятися 30 хвилин. Розділіть еспресо на 4 чашки. Процідіть молоко і розділіть на 4 чашки.

Гарячий шоколад зі збитими вершками

Гарячий шоколад зі збитими вершками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 ск. молока;

1/2 ск. жирних вершків (не менше 30%);

2 ст. л. меду;

1 ст. л. кориці;

100 г чорного шоколаду;

ванілін – на кінчику ножа;

маршмеллоу – для подачі.

Спосіб приготування:

Збити вершки з ваніллю до м'яких піків. У сотейнику з'єднати молоко, мед і корицю. Нагрівати кілька хвилин, не доводячи до кипіння. Зняти з вогню, вмішати шоколад до повного його розчинення. Молочно-шоколадну суміш з'єднати зі збитими вершками і швидко перемішати (залиште столову ложку вершків для прикраси).

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