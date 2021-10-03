7 зігрівальних напоїв осені на основі кави і шоколаду

Сезон зігрівальних напоїв пора вважати відкритим. Поліпшити настрій цілком може капучино, для якого бажано прогрівати чашку, а ще – лате, гарячий шоколад та інші напої з кавою. Особливу увагу варто приділити спеціям. Насмперед це імбир, кориця, гвоздика. Рецепти нижче просто відтворити в домашніх умовах.
Рецепти зігрівальних напоїв / Фото: Depositphotos
Гарячий шоколад на основі червоного вина
Гарячий шоколад на основі червоного вина / Фото: instagram.com/receptysfoto/
Інгредієнти:
- 1 ск. згущеного молока;
- 1 ск. сухого червоного вина;
- 100 г темного або гіркого шоколаду;
- 2 ст. л. амарето.
Спосіб приготування:
- У сотейнику з'єднати згущене молоко і вино, додати подрібнений шоколад і лікер.
- Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, доки шоколад не розтане. Напій має стати кремоподібним
- Розлити по теплих чашках, прикрасити щіпкою кориці.
Імбирна кава з молоком
Імбирна кава з молоком / Фото: pexels.com
Інгредієнти:
- по 1 склянці води і молока;
- 40 мл еспресо;
- 2 ч. л. імбиру;
- по 1/2 ч. л. кориці, ваніліну;
- цукор – за смаком.
Спосіб приготування: ⠀
- У сотейник з водою додати цукор, імбир, корицю і ванілін. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і готувати 10 хвилин.
- Окремо підігріти молоко, не кип'ятити, і збити блендером.
- У прогріту чашку вилити еспресо, додати сироп і молоко.
- Прикрасити корицею або какао.
Кава з молоком та ірисом
Кава з молоком та ірисом / Фото: instagram.com/na_zametk_u/
Інгредієнти:
- 50 мл еспресо;
- 150 мл молоко;
- 2 ст. л. солона карамель;
- спеції – за смаком;
- збиті вершки для прикраси.
Спосіб приготування:
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- Молоко підігріти, додати в нього еспресо. Потім додати солону карамель.
- Перелити напій у прогріту чашку, прикрасити збитими вершками, тертим шоколадом і карамеллю.
Кава по-грузинськи з карамеллю і бренді
Кава по-грузинськи з карамеллю і бренді / Фото: instagram.com/school_bakar/
Інгредієнти:
- по 1 ст. л. цукру і молока;
- 70 мл еспресо;
- 10 мл бренді.
Спосіб приготування:
- Столову ложку з цукром покласти на гарячу сковороду. Коли цукор розтане, акуратно полити його водою, щоб вийшла однорідна, поки що м'яка карамель. Дати охолонути. Викласти в порційну чашку.
- Налити бренді в сотейник, нагріти. За бажанням бренді можна підпалити на кілька секунд.
- Гарячий бренді налити на карамель у чашках. Потім додати каву.
- Прикрасити вершками і тертим шоколадом.
Лате з куркумою і гвоздикою
Лате з куркумою і гвоздикою / Фото: instagram.com/goodfood.gram/
Інгредієнти на 1 порцію:
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- 1 ск. молоко;
- 30 мл еспресо;
- 1 ч л. куркума (порошок);
- 1 шт. бадьян;
- 1 ч. л. вершкове масло;
- 2 шт. гвоздика;
- щіпка імбиру, кориці, чорного перцю або за смаком;
- підсолоджувач – за смаком.
Спосіб приготування:
- Зварити еспресо. Молоко вилити в сотейник, додати спеції, сильно нагріти, але не кип'ятити.
- Прибрати з вогню, збити міксером і перелити в чашку.
- Прикрасити за смаком.
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Пряне гарбузове лате
Пряне гарбузове лате / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 1 ск. молока;
- 1 паличка кориці;
- 1 цілий мускатний горіх;
- 1 см імбиру, очищеного і нарізаного;
- 1 чашка еспресо;
- збиті вершки, кориця – для подачі;
- 1/4 ск. цукрового піску.
Спосіб приготування:
- У невеликій каструлі доведіть до кипіння молоко, корицю, мускатний горіх і імбир.
- Вимкніть вогонь і накрийте. Дайте суміші настоятися 30 хвилин.
- Розділіть еспресо на 4 чашки. Процідіть молоко і розділіть на 4 чашки.
Гарячий шоколад зі збитими вершками
Гарячий шоколад зі збитими вершками / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 1 ск. молока;
- 1/2 ск. жирних вершків (не менше 30%);
- 2 ст. л. меду;
- 1 ст. л. кориці;
- 100 г чорного шоколаду;
- ванілін – на кінчику ножа;
- маршмеллоу – для подачі.
Спосіб приготування:
- Збити вершки з ваніллю до м'яких піків.
- У сотейнику з'єднати молоко, мед і корицю. Нагрівати кілька хвилин, не доводячи до кипіння. Зняти з вогню, вмішати шоколад до повного його розчинення.
- Молочно-шоколадну суміш з'єднати зі збитими вершками і швидко перемішати (залиште столову ложку вершків для прикраси).
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