8 найкращих натуральних аналогів цукру для випічки і не тільки

Сіль та цукор – два постійні продукти, які медицина наполегливо рекомендує або скорочувати в раціоні, або відмовитись взагалі. Про спеції-замінники солі ми розповідали, тепер перелік натуральних аналогів цукру.

Варто враховувати, що у випічці вони можуть поводитеся не так, як ми того очікуємо. На що можна покластися, то це на стевію. Ну а мед не терпить теплового тиску, його бажано додавати до готової їжі.

Чим замінити цукор / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Список замінників цукру з каналу Лайфхаки TopTen.

Коричневий рисовий сироп

Рисовий сироп на смак схожий на карамель

Його вважають одним з найкращих натуральних замінників цукру. На смак дуже схожий на карамель, але не такий солодкий, якщо порівнювати його з цукром.

Реклама

Підходить для приготування каш та десертів. При нагріванні покривається тонкою хрусткою скоринкою. Але використовувати коричневий рисовий сироп необхідно в обмежених кількостях.

Кокосовий цукор

Кокосовий цукор нейтральний на смак

Його роблять з нектару суцвіть кокосової пальми, але присмаку кокоса у цього цукру немає.

Реклама

Буває у вигляді кристаликів або сиропу. Можна використовувати у випічці, для домашніх шоколадних цукерок.

Сироп топінамбура

За смаком сироп топінамбура схожий на мед

Він ніжної текстури з м'яким смаком молодого меду. Цей сироп добре витримує теплові навантаження.

Тут дізнаєтесь, чим замінити пергаментний папір для випічки.

Сироп з агави

Сироп з агави витрачається повільно, можна додавати у випічку

У нього приємний та м'який смак, чимось нагадує мед. Він у кілька разів солодший за цукор, тому швидко не витрачається.

Можна додавати в різні десерти й випічку.

Мед

Мед краще додавати в готові каші

Про його користь для організму відомо всім. Але збагатити нас усіма своїми корисними речовинами мед може лише в сирому вигляді.

Отже, якщо використовувати мед як замінник цукру, то намагайтеся не нагрівати його. Додавайте в готові каші та смузі.

Стевія

Стевію можна додавати в гарячі напої

Це найнейтральніший з усіх замінників цукру. Використовувати стевію можна у випічці (візьміть сироп) та десертах, а також додавати в гарячі напої.

Кленовий сироп

Кленовий сироп краще використовувати як топінг

Сиропом рекомендують замінювати варення та джем. З ним будуть смачні млинці, панкейки та каші. Можна спробувати додати кленовий сироп до випічки, але треба бути готовим, що вона буде незвичного смаку.

Патока

Патока набагато солодша за цукор

За текстурою це в'язкий, щільний продукт і набагато солодший за цукор. Тобто якщо використовувати його у випічці, цей фактор варто враховувати.

Вісім смачних альтернатив м'ясу знайдете тут.