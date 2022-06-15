8 найкращих натуральних аналогів цукру для випічки і не тільки

Сіль та цукор – два постійні продукти, які медицина наполегливо рекомендує або скорочувати в раціоні, або відмовитись взагалі. Про спеції-замінники солі ми розповідали, тепер перелік натуральних аналогів цукру.
Варто враховувати, що у випічці вони можуть поводитеся не так, як ми того очікуємо. На що можна покластися, то це на стевію. Ну а мед не терпить теплового тиску, його бажано додавати до готової їжі.
Чим замінити цукор / Фото: Колаж: Сьогодні
Список замінників цукру з каналу Лайфхаки TopTen.
Коричневий рисовий сироп
Його вважають одним з найкращих натуральних замінників цукру. На смак дуже схожий на карамель, але не такий солодкий, якщо порівнювати його з цукром.
Підходить для приготування каш та десертів. При нагріванні покривається тонкою хрусткою скоринкою. Але використовувати коричневий рисовий сироп необхідно в обмежених кількостях.
Кокосовий цукор
Його роблять з нектару суцвіть кокосової пальми, але присмаку кокоса у цього цукру немає.
Буває у вигляді кристаликів або сиропу. Можна використовувати у випічці, для домашніх шоколадних цукерок.
Сироп топінамбура
Він ніжної текстури з м'яким смаком молодого меду. Цей сироп добре витримує теплові навантаження.
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Сироп з агави
У нього приємний та м'який смак, чимось нагадує мед. Він у кілька разів солодший за цукор, тому швидко не витрачається.
Можна додавати в різні десерти й випічку.
Мед
Про його користь для організму відомо всім. Але збагатити нас усіма своїми корисними речовинами мед може лише в сирому вигляді.
Отже, якщо використовувати мед як замінник цукру, то намагайтеся не нагрівати його. Додавайте в готові каші та смузі.
Стевія
Це найнейтральніший з усіх замінників цукру. Використовувати стевію можна у випічці (візьміть сироп) та десертах, а також додавати в гарячі напої.
Кленовий сироп
Сиропом рекомендують замінювати варення та джем. З ним будуть смачні млинці, панкейки та каші. Можна спробувати додати кленовий сироп до випічки, але треба бути готовим, що вона буде незвичного смаку.
Патока
За текстурою це в'язкий, щільний продукт і набагато солодший за цукор. Тобто якщо використовувати його у випічці, цей фактор варто враховувати.
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