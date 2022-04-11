Ситні та з хрусткою скоринкою – простий рецепт сирних булочок до сніданку

Бувають булочки, які подаються як десерт, бо замішуються на йогурті, а бувають такі, що можуть замінити повноцінний сніданок.
Чому так? Ці булочки замішуються на твердому сирі та кисломолочному, а цукру потрібна лише одна чайна ложка.
Сирні булочки на сніданок / Фото: thedeliciousspoon.com
Зернистий сир краще перетерти, а перед випіканням заготівлі змастіть молоком.
Вистоювання для тіста не потрібно. Після того, як булочки будуть сформовані, їх одразу можна випікати.
Авторка рецепта пропонує посипати булочки кунжутом. Це треба зробити перед випіканням. Замість кунжуту використовуйте прованські трави або сушений часник.
Рецепт знайшли на сторінці фудблогерки tokionata.
Сирні булочки
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 200 г;
- сир напівтвердий – 200 г;
- борошно – 300 г;
- розпушувач – 10 г;
- сіль, цукор – 1 ч. л.;
- яйце;
- молоко – 100 мл;
- олія – 30 мл;
- кунжут.
Бувають булочки, які можуть замінити хліб, замішуються на картопляному пюре. Їхній рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- До сиру натерти твердий сир на великій тертці, додати яйце, перемішати.
- В окрему миску просіяти борошно та розпушувач, додати цукор та сіль. Додати олію і перемішати руками в крихту.
- З'єднати борошняну та сирну суміші, додати молоко, замісити тісто. Воно має не липнути до рук. Сформувати булочки, 8-10 штук.
- Викласти на застелене деко, змастити молоком і посипати кунжутом.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів 20-25 хвилин до золотавої скоринки.