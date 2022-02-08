Як спекти синабони – особливості, правила та рецепт булочок

Усі булочки у формі завитків або равликів, як кому подобається, беруть свій початок у Швеції. Там у булочки додають, крім кориці, кардамон. І вони не такі солодкі та важкі, як синабони.

Синабони, якими ми знаємо їх тепер, народилися завдяки амбіціям двох пекарів з міста Сієтл, США, батька та сина на прізвище Комен.

Синабони / Фото: instagram.com/lia_art_cloud

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Вони взяли за основу булочки з корицею, медом та родзинками, які випікали ще у 18 столітті в штаті Північна Кароліна.

Традиційна заливка-глазур для синабонів – вершковий сир. Зустрічаються з горіховою глазур'ю (пекан, арахіс, карамель) та шоколадною.

Головні вимоги – борошно з високим вмістом клейковини, п'ять завитків та дуже якісна кориця.

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І, звісно, як і для іншої подібної випічки, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Рецепт зі сторінки helga_time.

Синабони

Синабони / Фото: instagram.com/helga_time

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Для тіста:

600 г борошна;

8 г дріжджів сухих;

2 яйця;

140 г цукру;

85 г вершкового масла;

250 мл молока.

Начинка:

25 г кориці;

180 г цукру;

90 г вершкового масла;

5 г солі.

Крем-глазур:

200-220 г вершкового сиру;

100 г цукрової пудри;

1 ст. л. лимонного соку;

70 г вершкового масла.

Тут знайдете рецепт дуже ніжних йогуртових булочок.

Як приготувати:

Поєднати дріжджі з молоком, дати постояти 10-15 хвилин. Змішати борошно (частинами), сіль та цукор, влити до них розтоплене масло, яйця та молоко з дріжджами. Вимісити тісто, воно не має бути липким. Залишити в теплому місці для вистоювання на півтори години. Розкачати в прямокутник завтовшки 1 см, можна тонше. Промазати розм'якшеним маслом і присипати сумішшю цукру та кориці. З одного боку край тіста залишити без начинки. Скачати тісто в рулет та нарізати на 14-16 заготівель. Викласти в змащену маслом форму і залишити під рушником на 20-25 хвилин. Випікати 30 хвилин за 180 градусів, готовність перевіряти шпажкою. Для крему змішати усі інгредієнти вінчиком. Після випікання змастити гарячі булочки. Спочатку – половиною крему, за 20 хвилин додати весь крем.

Тут дивіться відеорецепт приготування синабонів.