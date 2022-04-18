Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Бананові оладки без борошна – простий рецепт до сніданку

Ірина Маслова
18 квітня, 07:01
Замість борошна треба подрібнити вівсяні пластівці. Банани краще брати перезрілі. Цукор додавайте за смаком

Оладки їдять повсюдно. У Японії дуже існують неймовірні оладки, як суфле. Бананові, що дуже зрозуміло, готують скрізь.

Зручні вони і як спосіб використати банани, які не придатні для вживання, тобто занадто перестиглі.

Бананові оладки на кефірі / Фото: freepik.com

Реклама

На сторінці recept_mana пропонують не використовувати борошно, а взяти подрібнену вівсянку.

Бананові оладки на вівсянці

Фото: instagram.com/katerina_nutrition/

Інгредієнти:

Реклама
  • банани – 300 г;
  • вівсяні пластівці – 100 г;
  • молоко або кефір – 50 мл;
  • яйце – 1 шт.

Спробуйте приготувати яблучно-овсяні оладки, рецепт читайте тут.

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити пластівці на грубе борошно. Розім'яти банани виделкою до пюре.
  2. Ретельно збити яйце, додати банани, борошно, молоко або кефір. Добре збити. Тісто має бути, як густа сметана.
  3. Смажити оладки до готовності.