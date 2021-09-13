Банофі – рецепт простого пирога з ідеальною бананово-карамельною начинкою

Популярність Банофі в Британії підтверджує той факт, що його там продають готовим, у герметичних упаковках. Рецепту цього бананово-карамельного пирога трохи більше 50-ти років і він практично не зазнав змін. Те ж саме пісочне тісто, шар карамелі, банани і повітряний вершковий крем. На відміну від корсиканського пирога Фіадоне, який більше на кожен день, Банофі подарує вам свято.

Банофі – кілька вступних щодо приготування

Насамперед це стосується тіста. Звичайно, якщо не маєте часу, то можна зробити основу з печива і якісного вершкового масла.

Рецепт бананово-карамельного пирога Банофі / Фото: instagram.com/recepty_s_tori/

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Але справжній Банофі вимагає саме пісочного тіста з присутністю жирного вершкового масла. Пам'ятайте, воно не повинно танути при змішуванні з борошном, тому попередньо покладіть масло в морозилку.

Начинка. В оригінальному рецепті використовується ірис. Автори Банофі Ян Даудінг і Найджел Маккензі радили варити згущене молоко впродовж 3 годин, охолодити і зберігати 3 місяці – так виходить справжній ірис.

Але цей процес довгий, тож можна обійтися готовим вареним згущеним молоком з магазину.

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Банани. Вони мають бути стиглими, але не перезрілими. Тобто без коричневих плям. Для крему потрібно взяти жирні вершки. Важливо – холодні. У процесі збивання вершки дадуть міцні високі піки.

Банофі – рецепт

Пиріг Банофі – рецепт / Фото: instagram.com/irinka_kapu4inka/

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Інгредієнти для тіста

Борошно – 250 г

Вершкове масло – 125 г

Яйце – 1 шт.

Жовток – 1 шт.

Цукрова пудра – 25 г

Для крему

Вершки 30-35% – 350-400 мл

Цукрова пудра – 2 ч. л.

Для начинки

Банани – 3-5 шт.

Варене згущене молоко – 1 бляшанка

Мелена кава, шоколад, какао – за смаком

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 градусів. Просіяти борошно, масло з морозилки нарізати кубиками. Змішати масло, борошно і цукрову пудру, розтерти все в крихту. Додати яйце і жовток, розтерти до однорідної консистенції і зібрати в кулю. Загорнути в харчову плівку і залишити в холодильнику на 30 хвилин. Форму змастити вершковим маслом. Тісто розкачати в пласт. Покласти у форму і зробити бортики. На тісто покласти пергамент і насипати квасолю. Випікати 15 хвилин. Потім прибрати вантаж і пергамент і випікати до золотистого кольору. Дати основі охолонути. Викласти згущенку рівним шаром на основу. Розрізати очищені банани кружечками або уздовж і укласти зверху згущеного молока. Холодні вершки разом з цукровою пудрою збити до стійких піків. Викласти на банани. Можна зробити це за допомогою ложки або кондитерського мішка Прикрасити меленою кавою, какао або тертим шоколадом.

Тут знайдете тонкощі приготування і рецепт найпопулярнішого десерту Сицилії – "Аль Капоне".