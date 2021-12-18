Басбуса або арабський манник – рецепт ароматного десерту до ранкової кави

Хоча з нашим манником цей десерт можна порівняти лише за одним критерієм – у басбусі теж вона є.
І якщо класну венеційську пінцу, яка теж випікається з горіхами, рекомендують запивати глінтвейном, то згладити потужну солодкість басбуси допоможе міцний чай.
Басбуса або арабський манник / Фото: instagram.com/anna_in_saudi
Тісто для неї замішується на кефірі з додаванням кокосової стружки та олії. Випікається бальбуса не довше 40 хвилин.
Авторка рецепта – anna_in_saudi – пропонує прикрасити десерт мигдалем, але можна використовувати й інші горіхи.
Басбуса або арабський манник
Інгредієнти:
- за 1 ск. борошна, манки, цукру, кокосової стружки;
- 1,5 ск. кефіру;
- 100 мл олії;
- 1 яйце;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 2 ч. л. розпушувача.
Сироп:
- 1 ск. цукру;
- 100 мл води;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- мигдаль або інші горіхи.
Як приготувати:
- Манну крупу змішати з кефіром і залишити на 10 хвилин. Додати олію, цукор і ванільний цукор, кокосову стружку, борошно, розпушувач, яйце. Перемішати до однорідності.
- Змастити форму олією, викласти тісто і прикрасити мигдалем. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин.
- Для сиропу в сотейнику змішати цукор, воду та лимонний сік. Прокип'ятити кілька хвилин, дати охолонути.
- Порізати готову басбусу на ромби у формі. Полити теплий пиріг сиропом за допомогою ложки, рівномірно змочуючи всю поверхню.