Батончики з вівсянки – це не тільки корисно, а й економія на солодощах

До весни рукою подати, а це означає, що потрібно урізати кількість цукру, якщо є бажання стати стрункіше.
Але це зовсім не означає, що треба забути про десерти. Спробуйте рулет із сиром та ягодами.
Батончики з вівсянки / Фото: freepik.com
Батончики мюслі, гранола або просто батончики з вівсянки із сухофруктами та горіхами необов'язково купувати.
Їх дуже просто приготувати в домашніх умовах, причому вибір додаткових інгредієнтів дуже широкий – будь-які горіхи та будь-які сухофрукти.
Рецепт зі сторінки _ffood_blog.
Батончики з вівсянки із сухофруктами
Батончики з вівсянки із сухофруктами / Фото: instagram.com/_ffood_blog_/
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 150 г;
- горіхи – 70 г;
- родзинки – 40 г;
- банани – 1 шт.;
- мед – 1.5 ст. л.
Дієтичним може бути навіть "Наполеон", як його зробити швидко та легко – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Родзинки промити і просушити, горіхи подрібнити.
- Вівсянку з'єднати з родзинками, банан подрібнити виделкою і додати до вівсянки. Додати мед та перемішати.
- Розігріти духовку до 160-180 градусів.
- Застелити деко пергаментним папером, змастити його олією.
- Викласти вівсяну масу шаром 0,5 см. Запікати близько 20 хвилин, злегка охолодити і нарізати на порції.