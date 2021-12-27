Білий глінтвейн з апельсинами – рецепт для тих, кому треба швидко зігрітися

Глінтвейн – це не тільки вуличний напій, він може потрапити і в карту святкових напоїв на Новий рік та створити атмосферу в будні.

Якщо плануєте затишний домашній вечір, глінтвейн на білому вині з апельсинами може стати чудовим доповненням.

Білий глінтвейн з апельсинами / Фото: instagram.com/maxon_kr/

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Рецепт взято зі сторінки maxon_kr.

Білий глінтвейн з апельсинами

Інгредієнти:

Біле сухе вино – 750 мл

Цукор – 100 г

Вода – 1/2 склянки

Палички кориці, апельсин – по 1 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Як приготувати:⠀

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