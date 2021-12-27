Білий глінтвейн з апельсинами – рецепт для тих, кому треба швидко зігрітися

Глінтвейн – це не тільки вуличний напій, він може потрапити і в карту святкових напоїв на Новий рік та створити атмосферу в будні.
Якщо плануєте затишний домашній вечір, глінтвейн на білому вині з апельсинами може стати чудовим доповненням.
Білий глінтвейн з апельсинами / Фото: instagram.com/maxon_kr/
Рецепт взято зі сторінки maxon_kr.
Білий глінтвейн з апельсинами
Інгредієнти:
- Біле сухе вино – 750 мл
- Цукор – 100 г
- Вода – 1/2 склянки
- Палички кориці, апельсин – по 1 шт.
- Гвоздика – 3 шт.
Як приготувати:⠀
- У каструлі з'єднати воду з прянощами та цукром, додати часточки апельсина і поставити на помірний вогонь.
- Помішуючи, довести суміш до кипіння та процідити.
- Змішати вино з апельсиновим сиропом та розігріти на помірному вогні, не доводячи до кипіння.