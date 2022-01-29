Бостонський пиріг з ванільним кремом – рецепт ідеально красивого десерту

Ось і ще один десерт, який був придуманий у бостонському "Будинку Паркерів", легендарному місцевому готелі. Саме там народилися чудові булочки, про які ми розповідали.
Бостонський пиріг, вірніше, торт – символ штату Массачусетс і був створений французьким кондитером у 19 столітті.
Бостонський пиріг / Фото: instagram.com/houseofnasheats
Складається з пишних бісквітів, які з'єднаються ніжним заварним кремом з вершковим ароматом.
Прикрашається це все шоколадною глазур'ю або ганашем.
Рецепт зі сторінки elya.tyo.
Бостонський пиріг
Бостонський пиріг / Фото: instagram.com/shiran_dickman
Інгредієнти:
- вершкове масло – 200 г;
- цукор – 300 г;
- ванільний екстракт – 2 ч. л.;
- яйця – 4 шт.;
- молоко – 225 г;
- розпушувач – 4 ч. л.;
- борошно – 450 г
Кремовий прошарок:
- вершки 33% – 200 г;
- цукор – 50 г;
- молоко – 75 г;
- яйця – 2 шт.;
- кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;
- ванільний екстракт – 1 ч. л.;
- сіль – щіпка.
Шоколадна глазур:
- темний шоколад – 85 г;
- вершкове масло – 30 г;
- вершки 10%, цукрова пудра – по 60 г.
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Як приготувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів, вистелити пергаментом дві круглі форми діаметром близько 22-23 см, змастити їх вершковим маслом.
- Просіяти борошно та розпушувач, перемішати вінчиком. В іншій ємності збити вершкове масло з цукром. Додати ванільний екстракт і по одному вбити яйця. Всипати борошно, чергуючи його з молоком.
- Розділити тісто навпіл і розлити формахи, розрівняти лопаткою. Випікати 20-30 хвилин або до сухої шпажки. Остудити.
- Вершки нагріти в сотейнику до появи бульбашок, додати цукор, перемішати. Зняти з вогню.
- Яйця змішати з крохмалем, молоком та ванільним екстрактом. Тонким струмком влити гарячі вершки, не перестаючи активно перемішувати вінчиком. Перелити масу в ємність, де були вершки, і поставити на слабкий вогонь, помішуючи близько 5 хвилин, доки крем не загусне. Зняти з вогню, дати охолонути до кімнатної температури.
- У коржів зрізати верх-вниз. Покласти менш гарний корж униз, змастити кремом, покласти зверху другий корж.
- Для ганаша розтопити шоколад, масло, вершки. Зняти з вогню, додати цукрову пудру. Дати трохи охолонути, постійно помішуючи. Прикрасити пиріг.