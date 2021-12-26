Булочки "Будинку Паркерів" – тісто піднімається за один раз і довго не вимішується

В той час, коли булочки поповери, що вистрибують, не мають чіткої форми, у цьому, власне, і їхня чарівність, булочки "Дома Паркерів" схожі на півмісяць.
Такий зовнішній вигляд, що трохи нагадує сочники, – це традиційні булочки. Їх також можна сформувати у формі рулетів.
Булочки "Будинку Паркерів" / Фото: cooking.nytimes.com
Рецепт взято з кулінарного сайту Simplyrecipes.com.
Булочки "Будинку Паркерів"
Інгредієнти:
- 2 ч. л. сухих дріжджів;
- 3 ст. л. теплої води;
- 350 мл молока;
- по 3 ст. л. цукру вершкового масла, нарізаного шматочками;
- 2 ч. л. солі
- 650 г борошна;
- 6 ст. л. вершкового масла, розтопленого, для змащування булочок.
Як приготувати:
- У великій мисці розчинити дріжджі у теплій воді.
- Молоко злегка підігріти та змішати з 3 ст. л. нарізаного масла, цукром та сіллю. Нагрійте, доки масло не розтане.
- Розмішайте дріжджову суміш дерев'яною ложкою, додайте молочну суміш, продовжуючи помішувати, до однорідної маси. Додайте 2 склянки борошна і знову перемішайте, доки суміш не стане майже однорідною, з невеликими грудочками.
- Продовжуйте вмішувати борошно, по 1 склянці за раз, доки суміш не перетвориться на тісто.
- Викладіть тісто на посипаний борошном стіл і місіть кілька хвилин, доки тісто не стане однорідним, за необхідності додаючи борошна, якщо тісто занадто липке.
- Чисту миску змастіть невеликою кількістю олії. Покладіть тісто і покрутіть його, щоб воно було змащене повністю.
- Накрийте рушником та поставте в тепле місце на одну годину.
- Розігрійте духовку до 220 градусів
- Вистеліть два дека пергаментним папером. Перекладіть тісто на присипаний борошном стіл. Місіть, доки не вийде все повітря.
- Розкочайте тісто завтовшки 2 см. Склянкою або формою для печива виріжте кола. Змастіть їх топленим маслом. Складіть кожне коло навпіл, щоб вийшов півмісяць, і злегка притисніть краї.
- Перекладіть на деко на відстані одне від одного. Змастіть розтопленим маслом.
- Випікайте 15-18 хвилин, доки булочки не стануть повітряними і золотавими.