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Булочки "Будинку Паркерів" – тісто піднімається за один раз і довго не вимішується

Ірина Маслова
26 грудня, 09:10
"Будинок Паркерів" – відомий готель у Бостоні, який прославився, зокрема й цими булочками. Там їх досі подають на сніданок. Тісто замішується на молоці

В той час, коли булочки поповери, що вистрибують, не мають чіткої форми, у цьому, власне, і їхня чарівність, булочки "Дома Паркерів" схожі на півмісяць.

Такий зовнішній вигляд, що трохи нагадує сочники, – це традиційні булочки. Їх також можна сформувати у формі рулетів.

Булочки "Будинку Паркерів" / Фото: cooking.nytimes.com

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Рецепт взято з кулінарного сайту Simplyrecipes.com.

Булочки "Будинку Паркерів"

Інгредієнти:

  • 2 ч. л. сухих дріжджів;
  • 3 ст. л. теплої води;
  • 350 мл молока;
  • по 3 ст. л. цукру вершкового масла, нарізаного шматочками;
  • 2 ч. л. солі
  • 650 г борошна;
  • 6 ст. л. вершкового масла, розтопленого, для змащування булочок.

Як приготувати:

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  1. У великій мисці розчинити дріжджі у теплій воді.
  2. Молоко злегка підігріти та змішати з 3 ст. л. нарізаного масла, цукром та сіллю. Нагрійте, доки масло не розтане.
  3. Розмішайте дріжджову суміш дерев'яною ложкою, додайте молочну суміш, продовжуючи помішувати, до однорідної маси. Додайте 2 склянки борошна і знову перемішайте, доки суміш не стане майже однорідною, з невеликими грудочками.
  4. Продовжуйте вмішувати борошно, по 1 склянці за раз, доки суміш не перетвориться на тісто.
  5. Викладіть тісто на посипаний борошном стіл і місіть кілька хвилин, доки тісто не стане однорідним, за необхідності додаючи борошна, якщо тісто занадто липке.
  6. Чисту миску змастіть невеликою кількістю олії. Покладіть тісто і покрутіть його, щоб воно було змащене повністю.
  7. Накрийте рушником та поставте в тепле місце на одну годину.
  8. Розігрійте духовку до 220 градусів
  9. Вистеліть два дека пергаментним папером. Перекладіть тісто на присипаний борошном стіл. Місіть, доки не вийде все повітря.
  10. Розкочайте тісто завтовшки 2 см. Склянкою або формою для печива виріжте кола. Змастіть їх топленим маслом. Складіть кожне коло навпіл, щоб вийшов півмісяць, і злегка притисніть краї.
  11. Перекладіть на деко на відстані одне від одного. Змастіть розтопленим маслом.
  12. Випікайте 15-18 хвилин, доки булочки не стануть повітряними і золотавими.