Булочки "Будинку Паркерів" – тісто піднімається за один раз і довго не вимішується

В той час, коли булочки поповери, що вистрибують, не мають чіткої форми, у цьому, власне, і їхня чарівність, булочки "Дома Паркерів" схожі на півмісяць.

Такий зовнішній вигляд, що трохи нагадує сочники, – це традиційні булочки. Їх також можна сформувати у формі рулетів.

Булочки "Будинку Паркерів" / Фото: cooking.nytimes.com

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Рецепт взято з кулінарного сайту Simplyrecipes.com.

Булочки "Будинку Паркерів"

Інгредієнти:

2 ч. л. сухих дріжджів;

3 ст. л. теплої води;

350 мл молока;

по 3 ст. л. цукру вершкового масла, нарізаного шматочками;

2 ч. л. солі

650 г борошна;

6 ст. л. вершкового масла, розтопленого, для змащування булочок.

Як приготувати:

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