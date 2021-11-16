Булочки "Гранола" – готуйте з вечора, щоби потім смачно поснідати

Булочками цю цікаву випічку називають кулінарні редактори з Вonappetit.com. Щоправда, форма у них, згідно з інструкцією приготування, трикутна.
На смак вони нагадують батончики мюслі, тільки ви знаєте, що в цих булочках не буде консервантів.
Булочки "Гранола" / Фото: www.bonappetit.com
Якщо захочете, можна додати трохи насіння льону та гарбузового насіння. У складі є мигдаль, замініть його на волоські горіхи.
Тож якщо ви віддаєте перевагу десертам, які можна їсти на ніч і не боятися за фігуру, ці булочки треба приготувати.
Булочки "Гранола"
Інгредієнти:
- 50 г цільнозернового або рисового борошна + 2 ст. л.;
- 100 г вівсянки;
- по половині ч. л. кориці, розпушувача;
- ч. л. харчової соди;
- дрібка солі;
- 6 ст. л. вершкового масла;
- 50 г борошна + 2 ст. л.;
- 2 ст. л. цукру;
- цедра 1 апельсина;
- по 145 г нарізаних фініків, родзинок;
- 45 г подрібненого мигдалю;
- 60 г сушених ягід (будь-яких)
- насіння льону, гарбузове насіння – за смаком;
- 50 г вершків.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- З'єднайте цільнозернове борошно, вівсянку, корицю, розпушувач, харчову соду, сіль, масло, борошно та цукор у кухонному комбайні до стану великої крихти.
- Змішайте цедру апельсина, фініки, родзинки, насіння льону, насіння гарбуза, мигдаль та сушені ягоди. Перемішайте вручну. Влийте вершки та енергійно перемішайте руками. З'єднайте з борошняною сумішшю та ретельно перемішайте.
- Перенесіть тісто на поверхню, злегка посипану борошном, і розкачайте завтовшки близько 3 см. Розріжте на 6 рівних порцій. Тісто буде розсипчастим, допомагайте повернути форму руками.
- Розкладіть булочки на деку, застеленому пергаментом, на відстані одне від одного. Випікайте 25-30 хвилин.