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Булочки-жайворонки на Сорок святих – пісний рецепт випічки

Ірина Маслова
22 березня, 12:11
Традиційна випічка готується з пісного тіста. Після замісу дайте йому вистоятись 30-40 хвилин

Булочки-жайворонки дуже символічна випічка, яка має прикрашати стіл у день, коли ми згадуємо та вшановуємо Сорок святих.

Як правило, булочки-жайворонки готують з пісного тіста. Після замісу дайте йому 30-40 хвилин на вистоювання.

Булочки "жайворонки" на Сорок святих / Фото: Инстаграм

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Щоб зробити "очі" у жайворонків, візьміть родзинки. Його треба замочити у гарячій воді та розрізати.

Булочки-жайворонки: пісний рецепт

Фото: instagram.com/sahachmaryna/

Інгредієнти;

  • борошно пшеничне – 500 г;
  • дріжджі сухі – 11 г;
  • вода тепла – 260 г;
  • цукор – 1-2 ст. л.;
  • сіль – дрібка;
  • ванільний цукор;
  • олія – 70 мл.

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Як приготувати:

  1. Борошно просіяти. У теплій воді розвести дріжджі, залишити на 5 хвилин. Готову опару додати до борошна, перемішати.
  2. Додати сіль, цукор, ваніль, олію. Замісити тісто і залишити його на 30-40 хвилин.
  3. Тісто розділити на 15-18 кульок, кожну кульку скачати в "ковбаску".
  4. "Ковбаску" зав'язати у вузол, де один кінець – голова, інший кінець – хвостик. На голові зробити дзьобик і "очі" з родзинок. Хвостик трошки приплюснути і зробити надрізи ножем.
  5. Булочки перекласти на деко, залишити ще на 10-15 хвилин. Змастити булочки солодкою водою або чаєм.
  6. Булочки випікати близько 30-35 хвилин за 180 градусів.