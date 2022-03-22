Булочки-жайворонки на Сорок святих – пісний рецепт випічки

Булочки-жайворонки дуже символічна випічка, яка має прикрашати стіл у день, коли ми згадуємо та вшановуємо Сорок святих.
Як правило, булочки-жайворонки готують з пісного тіста. Після замісу дайте йому 30-40 хвилин на вистоювання.
Булочки "жайворонки" на Сорок святих / Фото: Инстаграм
Щоб зробити "очі" у жайворонків, візьміть родзинки. Його треба замочити у гарячій воді та розрізати.
Булочки-жайворонки: пісний рецепт
Інгредієнти;
- борошно пшеничне – 500 г;
- дріжджі сухі – 11 г;
- вода тепла – 260 г;
- цукор – 1-2 ст. л.;
- сіль – дрібка;
- ванільний цукор;
- олія – 70 мл.
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Як приготувати:
- Борошно просіяти. У теплій воді розвести дріжджі, залишити на 5 хвилин. Готову опару додати до борошна, перемішати.
- Додати сіль, цукор, ваніль, олію. Замісити тісто і залишити його на 30-40 хвилин.
- Тісто розділити на 15-18 кульок, кожну кульку скачати в "ковбаску".
- "Ковбаску" зав'язати у вузол, де один кінець – голова, інший кінець – хвостик. На голові зробити дзьобик і "очі" з родзинок. Хвостик трошки приплюснути і зробити надрізи ножем.
- Булочки перекласти на деко, залишити ще на 10-15 хвилин. Змастити булочки солодкою водою або чаєм.
- Булочки випікати близько 30-35 хвилин за 180 градусів.