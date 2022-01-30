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Швидкий рецепт пирога "Зебра" для тих, хто на дієті

Ірина Маслова
30 січня, 18:13
Випікається на кукурудзяному та рисовому борошні з вашим улюбленим підсолоджувачем. Якщо є заморожені ягоди, то можна використовувати їх – додати до тіста перед випіканням

Їсти солодке і не хвилюватись за фігуру – зараз це цілком можливо. Десертів на основі сиру, несолодких фруктів та іншого чимало. Їх просто приготувати і вони дуже апетитні.

Пиріг "Зебра" – красива класика домашньої випічки – теж може бути дієтичним. Потрібне рисове й кукурудзяне борошно та ваш улюблений підсолоджувач.

Пиріг "Зебра" / Фото: freepik.com

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Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Пиріг "Зебра" – дієтичний рецепт

Пиріг "Зебра" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти:

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  • 2 білки;⠀
  • 240 мл кефіру;⠀
  • по 60 г рисового борошна, кукурудзяного борошна;⠀
  • 10 г какао;
  • 1/3 ч. л. соди;⠀
  • дрібка солі;⠀
  • підсолоджувач – за смаком.

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Як приготувати:

  1. Кефір змішати із содою і залишити на 10 хвилин. Додати борошно, підсолоджувач та перемішати.⠀
  2. Білки збити із щіпкою солі до стійких піків. Акуратно з'єднати з тістом, перемішуючи лопаткою зверху вниз.
  3. Розділити тісто на 2 частини, в одну додати какао, перемішати.⠀
  4. Викласти у форму ложкою по черзі темне та світле тісто.
  5. Прикрасити ягодами, випікати за 180 градусів 30-40 хвилин.