Швидкий рецепт закуски з маринованих овочів на кожен день та на свято

Про те, як швидко замаринувати смачні помідори, навіть ранні, ми писали. Тепер – ціле асорті з недорогих овочів.

Якщо не знайдете якогось інгредієнта, його можна замінити більшою кількістю іншого.

Закуска з маринованих овочів / Фото: onepotrecipes.com

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На каналі Готуємо з Оксаною Пашко рекомендують відварювати овочі окремо: моркву з грибами, цвітну капусту з перцем, броколі.

Останню після варіння помістіть на кілька хвилин у крижану воду, так вона не втратить свій яскравий колір.

Швидка закуска з маринованих овочів

Швидка закуска з маринованих овочів / Фото: Готовим с Оксаной Пашко

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Інгредієнти:

цвітна капуста, броколі, перець – по 400 г;

морква – 2 шт.;

печериці – 400 г.

Маринад:

вода – 500 мл;

олія – 100 мл;

оцет яблучний 6% – 100 мл;

цукор – 150 г;

сіль, мелений коріандр – по 1 ст. л.;

карі – 1 ч. л.;

часник – 3 зубчики.

Тут читайте рецепт моркви по-корейськи, вона буде готова за 10 хвилин.

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Як приготувати:

Для маринаду з'єднати всі інгредієнти в сотейнику, дати закипіти й за хвилину зняти з вогню до остигання. Пропустити через прес часник, додати в маринад Овочі вимити та нарізати за смаком. У киплячу воду додати моркву та гриби. Варити 5 хвилин. Відкинути на друшляк. Відварити капусту в окропі, варити 2 хвилини. Перекласти у крижану воду. Також відварити цвітну капусту та перець, дати охолонути. У ємність скласти всі овочі. Залити маринадом та перемішати. Накрити кришкою та залишити на 6 годин.

Докладніше про цю овочеву закуску дивіться у відео.