Бюджетна намазка мунавой – її їдять з чорним хлібом у Фінляндії (фото)

Черговий доказ, що є дуже багато простої, з недорогих продуктів, але з ідеальним поєднанням їжі. Це стосується ще однієї закуски, тільки з Франції, "Мізки ткача".
Зазвичай мунавой готують на Великдень або після великодніх днів, щоб смачно використати варені яйця.
Як приготувати фінську закуску мунавой / Фото: Колаж: Сьогодні,
Намазку можна їсти з чорним або житнім хлібом, подавати до риби або молодої картоплі.
Рецепт із сайту yhteishyva.fі.
Фінська намазка мунавой
Фінська намазка мунавой
Інгредієнти:
- 100 г вершкове масло або маргарин;
- 6 шт. яйця;
- дрібка солі.
Як приготувати:
- Довести масло до кімнатної температури.
- Тим часом відварити яйця круто, почистити, подрібнити виделкою.
- Додати нарізане масло, посолити за смаком і перемішати.
- Подавати із зеленню.
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