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Бюджетна намазка мунавой – її їдять з чорним хлібом у Фінляндії (фото)

Ірина Маслова
2 липня, 16:24
І не лише в Фінляндії. Вона дуже популярна в Естонії. Можна готувати на м'якому маргарині або вершковому маслі

Черговий доказ, що є дуже багато простої, з недорогих продуктів, але з ідеальним поєднанням їжі. Це стосується ще однієї закуски, тільки з Франції, "Мізки ткача".

Зазвичай мунавой готують на Великдень або після великодніх днів, щоб смачно використати варені яйця.

Як приготувати фінську закуску мунавой / Фото: Колаж: Сьогодні,

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Намазку можна їсти з чорним або житнім хлібом, подавати до риби або молодої картоплі.

Рецепт із сайту yhteishyva.fі.

Фінська намазка мунавой

Фінська намазка мунавой

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Інгредієнти:

  • 100 г вершкове масло або маргарин;
  • 6 шт. яйця;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

  1. Довести масло до кімнатної температури.
  2. Тим часом відварити яйця круто, почистити, подрібнити виделкою.
  3. Додати нарізане масло, посолити за смаком і перемішати.
  4. Подавати із зеленню.

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