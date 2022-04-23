Цепеліни зі свинячим фаршем – рецепт головної страви Литви

Подібних страв за складом та схожим принципом приготування в Литві багато, про картопляні ромбики швільпікай ми писали. Обов'язково спробуйте за можливості.
Цепеліни – це одна з головних страв країни, готуються найчастіше з м'ясним фаршем.
Цепеліни - рецепт литовської страви / Фото: instagram.com/rainydaybites
Правильні цепеліни роблять з тертої сирої картоплі, з якої потрібно ретельно віджати рідину.
До тертої картоплі потрібно додати трохи картопляного пюре.
Подаються зі смаженим салом і цибулею, обов'язково зі сметаною.
Рецепт знайшли на сторінці herringinfurs.blogspot.com. Фудблогерка радить варити цепеліни одразу, щоб вони мали приємний білий колір.
Цепеліни зі свинячим фаршем
Складові:
- 350 г свинячого фаршу;
- 1 невелика цибулина;
- 2,5 кг картоплі;
- 2 ст. л. (з гіркою) картопляного крохмалю (плюс ще 2 ст. л. для варіння);
- сіль та мелений чорний перець.
Для подачі:
- 300 г сала з м'ясними прожилками;
- сметана.
А тут дізнаєтесь, як у Литві готують борщ з вушками із сушеними грибами.
Як приготувати:
- Подрібнити фарш та з'єднати з фаршем. Додати сіль та перець, добре вимісити.
- Очистити картоплю. Дві картоплини відварити у підсоленій воді до готовності. Розім'яти у пюре.
- Решту картоплі натерти на дрібній тертці. Ретельно віджати від рідини, викласти в марлю. Щоб картопля не темніла, можна додати в неї трохи лимонного соку. Крохмаль треба залишити.
- З'єднати терту сиру картоплю, розім'яту варену картоплю, крохмаль з дна миски та додаткові 2 ст. л. крохмалю. Додати сіль за смаком і добре перемішати. Маса має вийти доволі щільною та не вологою.
- Викласти хорошу порцію картопляної маси на долоню, сформувати великий овальний корж завтовшки приблизно 2 см.
- У центр коржика викласти 2 ст. л. фаршу. Ретельно сформувати цепелін, надаючи йому овальної форми.
- Закип'ятити воду у великій каструлі, 2 ст. л. крохмалю змішати з невеликою кількістю холодної води. Додати розведений крохмаль у каструлю з водою.
- Зменшити вогонь, акуратно опустити цепеліни (кілька штук), збільшити вогонь та варити 20 хвилин.
- У цей час нарізати сало невеликими кубиками або смужками завтовшки приблизно по 1 см.
- Обсмажити до рум'яності. У середині процесу посолити.
- Подавати цепеліни з підсмажкою та сметаною.
А в Німеччині готують смачні картопляні кльоцки, це не самостійна страва, а, швидше, гарнір. Як їх зробити – дивіться тут.