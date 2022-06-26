Чашушулі з яловичиною – рецепт однієї з головних страв Грузії (фото)

Коли потрібно нагодувати велику сім'ю та зробити це смачно, грузини готують острі або чашушулі.
Готують з телятини або яловичини. Від того, наскільки молоде м'ясо, залежатиме час тушкування. Ідеально, якщо у вас є чавунна пательня. У ній чашушулі готуватиметься рівномірно, а м'ясо залишиться соковитим.
Як приготувати грузинську чашушулі
Кінзу можна додати до готової страви та окремо нарізати під час подачі.
На сайті pp_video_resepts радять влити трохи окропу в процесі тушкування м'яса. Якщо воно пісне, можна покласти вершкове масло.
Чашушулі
Чашушулі, рецепт грузинської кухні
Інгредієнти:
- м'ясо – 1 кг;
- цибуля – 3 шт.;
- помідори – 4-5 шт.;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- часник – 4 зубки;
- кінза, базилік;
- мелений перець чилі – 1 ч. л.;
- мелений коріандр – 1/2 ч. л.;
- сіль;
- лаврове листя – 2 шт.
Як приготувати:
- Нарізати м'ясо на невеликі шматки, викласти в чавунну пательню. Додати нарізану півкільцями цибулю. Тушкувати 30-40 хвилин до готовності м'яса. Якщо рідина випарувалася, можна додати пів склянки окропу.
- Помідори натерти. Часник нарізати. Зелень дрібно порубати.
- За 30-40 хвилин покласти томатну пасту й терті помідори, перемішати. Готувати ще 10 хвилин на сильному вогні.
- Додати часник, зелень, спеції та лаврове листя. Накрити кришкою та готувати чашушулі ще 5 хвилин.
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