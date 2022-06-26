Чашушулі з яловичиною – рецепт однієї з головних страв Грузії (фото)

Коли потрібно нагодувати велику сім'ю та зробити це смачно, грузини готують острі або чашушулі.

Готують з телятини або яловичини. Від того, наскільки молоде м'ясо, залежатиме час тушкування. Ідеально, якщо у вас є чавунна пательня. У ній чашушулі готуватиметься рівномірно, а м'ясо залишиться соковитим.

Як приготувати грузинську чашушулі

Реклама

Кінзу можна додати до готової страви та окремо нарізати під час подачі.

На сайті pp_video_resepts радять влити трохи окропу в процесі тушкування м'яса. Якщо воно пісне, можна покласти вершкове масло.

Чашушулі

Чашушулі, рецепт грузинської кухні

Реклама

Інгредієнти:

м'ясо – 1 кг;

цибуля – 3 шт.;

помідори – 4-5 шт.;

томатна паста – 2 ст. л.;

часник – 4 зубки;

кінза, базилік;

мелений перець чилі – 1 ч. л.;

мелений коріандр – 1/2 ч. л.;

сіль;

лаврове листя – 2 шт.

Як приготувати:

Нарізати м'ясо на невеликі шматки, викласти в чавунну пательню. Додати нарізану півкільцями цибулю. Тушкувати 30-40 хвилин до готовності м'яса. Якщо рідина випарувалася, можна додати пів склянки окропу. Помідори натерти. Часник нарізати. Зелень дрібно порубати. За 30-40 хвилин покласти томатну пасту й терті помідори, перемішати. Готувати ще 10 хвилин на сильному вогні. Додати часник, зелень, спеції та лаврове листя. Накрити кришкою та готувати чашушулі ще 5 хвилин.

Обов'язково спробуйте суп харчо, якщо раніше його не готували. Тут знайдете рецепт та правила його приготування.