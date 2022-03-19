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Чайний кекс – рецепт випічки, яка починає танути вже в руках

Ірина Маслова
19 березня, 15:27
Потрібна склянка олії та склянка йогурту. Заваріть 40 мілілітрів міцного чорного чаю і додайте в тісто

Міцно заварений чай часто потрапляє до різної випічки. Про одне таке жувальне печиво ми розповідали.

Цей кекс, судячи зі складу інгредієнтів, вийде важким і вологим. Це йому забезпечить олія.

Чайний кекс / Фото: www.bonappetit.com

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На сайті Вonappetit.com пропонують посипати кекс цукром перед випічкою. Цього можна не робити, якщо вважаєте, що цукру і так достатньо.

Чайний кекс

Інгредієнти:

  • 1 склянка олії, плюс ще трохи для форми;
  • по 250 г борошна, цукру;
  • 1 ч. л. солі;
  • по 0,5 ч. л. розпушувача, соди;
  • 2 великі яйця;
  • 1 склянка йогурту;
  • 40 мл чорного чаю;
  • 1 ч. л. ванільний цукор;
  • 1 ст. л. цукор для посипання.

Якщо є прострочений йогурт, викидати його не потрібно. З нього можна спекти кекс-хмару.

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Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Злегка змастіть форму олією та застеліть пергаментним папером.
  2. З'єднайте борошно, сіль, соду та розпушувач.
  3. Збийте впродовж хвилини яйця з цукром, а йогурт з'єднайте з чаєм та ванільним цукром.
  4. Частинами введіть 1 склянку олії, постійно збиваючи до однорідності. Додайте сухі інгредієнти та змішайте. Перелийте тісто у підготовлену форму та розрівняйте верх.
  5. Посипте цукром поверхню. Випікайте до сухої зубочистки близько години. Дайте охолонути у формі.