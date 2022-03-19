Чайний кекс – рецепт випічки, яка починає танути вже в руках

Міцно заварений чай часто потрапляє до різної випічки. Про одне таке жувальне печиво ми розповідали.

Цей кекс, судячи зі складу інгредієнтів, вийде важким і вологим. Це йому забезпечить олія.

Чайний кекс / Фото: www.bonappetit.com

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На сайті Вonappetit.com пропонують посипати кекс цукром перед випічкою. Цього можна не робити, якщо вважаєте, що цукру і так достатньо.

Чайний кекс

Інгредієнти:

1 склянка олії, плюс ще трохи для форми;

по 250 г борошна, цукру;

1 ч. л. солі;

по 0,5 ч. л. розпушувача, соди;

2 великі яйця;

1 склянка йогурту;

40 мл чорного чаю;

1 ч. л. ванільний цукор;

1 ст. л. цукор для посипання.

Якщо є прострочений йогурт, викидати його не потрібно. З нього можна спекти кекс-хмару.

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Як приготувати: