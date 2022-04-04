Чим замінити вершки – їх просто можна зробити з молока, вершкового масла та сметани

Із ситуації тимчасового дефіциту на деякі продукти можна легко вийти. Ми розповідали, як зробити дріжджі на сухофруктах та житньому борошні, тепер – прості рецепти вершків.

Їх можна використовувати в кавових напоях, для безе та для прикраси різної випічки.

Чим можна замінити вершки / Фото: Колаж: Сьогодні, pexels.com

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Вершки на основі молока та вершкового масла – дорожчий продукт, вершки зі сметани – бюджетний.

З 500 мілілітрів сметани вийде 300 грамів вершків. Цукор або цукрову пудру під час збивання додавайтеза смаком.

Вершки з молока та вершкового масла

Інгредієнти для вершків 33%:

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молоко (будь-якої жирності) – 200 мл;

вершкове масло (не менше 82%) – 200 г.

Для вершків 20-25%:

молоко – 200 мл;

вершкове масло – 130 г.

Для вершків 10-15%:

молоко – 200 мл;

вершкове масло – 60 г.

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Як приготувати:

Масло нарізати, залити молоком. Розігріти в сотейнику до повного розчинення масла. Рідину слід збити міксером 10 хвилин. Перелити та залишити на 8-10 годин у холодильнику.

Вершки зі сметани

сметана 20% – 500 г;

цукор або цукрова пудра.

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Як приготувати: