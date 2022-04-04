Чим замінити вершки – їх просто можна зробити з молока, вершкового масла та сметани

Із ситуації тимчасового дефіциту на деякі продукти можна легко вийти. Ми розповідали, як зробити дріжджі на сухофруктах та житньому борошні, тепер – прості рецепти вершків.
Їх можна використовувати в кавових напоях, для безе та для прикраси різної випічки.
Чим можна замінити вершки / Фото: Колаж: Сьогодні, pexels.com
Вершки на основі молока та вершкового масла – дорожчий продукт, вершки зі сметани – бюджетний.
З 500 мілілітрів сметани вийде 300 грамів вершків. Цукор або цукрову пудру під час збивання додавайтеза смаком.
Вершки з молока та вершкового масла
Інгредієнти для вершків 33%:
- молоко (будь-якої жирності) – 200 мл;
- вершкове масло (не менше 82%) – 200 г.
Для вершків 20-25%:
- молоко – 200 мл;
- вершкове масло – 130 г.
Для вершків 10-15%:
- молоко – 200 мл;
- вершкове масло – 60 г.
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Як приготувати:
- Масло нарізати, залити молоком. Розігріти в сотейнику до повного розчинення масла.
- Рідину слід збити міксером 10 хвилин. Перелити та залишити на 8-10 годин у холодильнику.
Вершки зі сметани
- сметана 20% – 500 г;
- цукор або цукрова пудра.
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Як приготувати:
- Друшляк застелити кількома шарами марлі. Вилити сметану.
- Залишити на одну ніч, щоб стікало. Збити міксером, додаючи цукор або пудру за смаком.