Чизкейк із сиру з лимонним пюре – рецепт десерту, який стане вашим фаворитом

Сьогодні чизкейків існує багато, чого вартий красень баскський. Їх можна випікати і готувати без випічки, додавати в крем фрукти і ягоди, а в тісто – шоколад або горіхи. У якості основи беруть маскарпоне і рикоту, але для багатьох чизкейк зі звичайного сиру – фаворит серед десертів. Він не тільки смачний, а й доступний. Тільки не варто класти в сир багато есенції або лимонного соку, щоб не перебити його вершковий смак.

Лимонний чизкейк із сиру

Лимонний чизкейк із сиру / Фото: Depositphotos

Імбирно-лимонний чізкейк / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

200 мл жирних вершків

200 г сиру

4 яєчних жовтки

1 склянка цукру

2 великих лимони

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

150 г печива

100 г вершкового масла

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 градусів. Усі продукти для крему потрібно заздалегідь дістати з холодильника. Сир, яйця і вершки мають бути кімнатної температури. Печиво подрібнити в блендері та змішати з розтопленим вершковим маслом. Викласти крихти в роз'ємну форму і щільно утрамбувати ложкою. Випікати пісочну основу близько 10 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці, потім вийняти і остудити. Температуру в духовці зменшити до 160 градусів. У глибокій мисці з'єднати жовтки, вершки і цукор. Вінчиком довести суміш до однорідного стану. Лимони ретельно вимити і пюрирувати за допомогою блендера разом зі цедрою близько двох хвилин. Змішати вершкову суміш і лимонне пюре. Вмішати сир у лимонно-вершкову суміш, додати кукурудзяний крохмаль, перемішати. Крем вилити в форму з пісочною основою. Поверхню розрівняти лопаткою. Поставити форму з чизкейком у глибоке деко (або глибоку форму), в яку налити окріп. Вода має доходити приблизно до середини форми з чизкейком. Випікати чизкейк близько 60 хвилин. Готовий чизкейк залишити у вимкненій духовці з відкритими дверцятами приблизно на годину. Форму з остиглим чизкейком накрити харчовою плівкою і прибрати в холодильник на ніч.

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