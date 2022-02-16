Що готувати в лютому – цікавий рецепт крем-супу з кореня селери

Зрозуміло, що лютий – це місяць найрізноманітнішої капусти та коренеплодів. Наприклад, можна спробувати курку з кольрабі у сметанному соусі.

Щодо селери, то є припущення: мало хто використовував її в такій ролі. Зазвичай вона натирається у салат.

Крем-суп з кореня селери з грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

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Рецепт ми знайшли на сторінці janeaboutlife. Фудблогерка пропонує нарізати селеру, потушкувати в курячому бульйоні з цибулею та спеціями і, як це зазвичай трапляється, пробити все в блендері.

Грибна сальса, обсмажені печериці, прикрашає вже готовий крем-суп.

Крем-суп з кореня селери з грибами

Крем-суп з кореня селери з грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

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Інгредієнти:

корінь селери – 800 г;

цибулина;

часник – 2 зуб.;

кмин або пластівці чилі;

сіль, перець;

вершки 20% – 150 г;

курячий бульйон – 700 мл;

печериці – 150 г;

кінза;

помідор;

пармезан або сир з пліснявою – 30 г;

вершкове масло – 20 г.

Рецепт ароматного пюре з ріпи, теж сезонної цього місяця, знайдете тут.

Як приготувати:

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