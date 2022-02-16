Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Що готувати в лютому – цікавий рецепт крем-супу з кореня селери

Ірина Маслова
16 лютого, 10:10
Вірніше, гриби, печериці, перетворяться на сальсу, яка прикрасить цей ароматний суп. Готувати його треба на курячому бульйоні

Зрозуміло, що лютий – це місяць найрізноманітнішої капусти та коренеплодів. Наприклад, можна спробувати курку з кольрабі у сметанному соусі.

Щодо селери, то є припущення: мало хто використовував її в такій ролі. Зазвичай вона натирається у салат.

Крем-суп з кореня селери з грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

Реклама

Рецепт ми знайшли на сторінці janeaboutlife. Фудблогерка пропонує нарізати селеру, потушкувати в курячому бульйоні з цибулею та спеціями і, як це зазвичай трапляється, пробити все в блендері.

Грибна сальса, обсмажені печериці, прикрашає вже готовий крем-суп.

Крем-суп з кореня селери з грибами

Крем-суп з кореня селери з грибами / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

Реклама

Інгредієнти:

  • корінь селери – 800 г;
  • цибулина;
  • часник – 2 зуб.;
  • кмин або пластівці чилі;
  • сіль, перець;
  • вершки 20% – 150 г;
  • курячий бульйон – 700 мл;
  • печериці – 150 г;
  • кінза;
  • помідор;
  • пармезан або сир з пліснявою – 30 г;
  • вершкове масло – 20 г.

Рецепт ароматного пюре з ріпи, теж сезонної цього місяця, знайдете тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Для сальси: дрібно нарізати гриби, обсмажити до готовності на оливковій олії. Додати рубану зелень кінзи та нарізану м'якоть помідора (без насіння). Готувати до випарювання рідини.
  2. У сотейнику розтопити масло, додати нарізаний корінь селери і нарізану цибулю. Додати всі приправи. Готувати до м'якості цибулі.
  3. Влити бульйон і тушкувати до готовності селери.
  4. Пробити блендером, додати сир та вершки. Пробити блендером. Готувати до закипання супу.
  5. Відрегулювати густоту бульйоном. Подавати, прикрасивши грибною сальсою.