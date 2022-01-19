Що готувати в січні – швидкий рецепт брюссельської капусти з фрикадельками

Основний акцент у січні варто робити на коренеплоди, ми ділилися рецептом пюре з ріпи, і на капусту. На всі види капусти.

Одна з найцікавіших та презентабельних зовні – брюссельська. Завдяки її формі та розмірам вона ідеально вписується в будь-яку страву.

Фрикадельки з брюссельською капустою / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

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Тут її розміри повторять фрикадельки з індичого фаршу, тобто і м'ясо, і овочі ви отримаєте.

Запікається це все разом під соусом з тертого сиру, кефіру, вершків та гірчиці.

Рецепт зі сторінки фудблогерки urbanistka_vl.

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Фрикадельки з брюссельською капустою

Фрикадельки з брюссельскою капустою / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти на три порції:

Фарш індички – 300 г

Часник – 2 зуб.

Половина цибулини

Вершки жирні – 50 мл

Капуста брюссельська – 300 г

Олія оливкова – 2 ст. л

Кефір (йогурт) – 150 мл

Гірчиця зерниста – 1 ст. л

Пармезан – 20 г

Моцарела – 20 г

Прованські трави, орегано, базилік

Сіль, чорний перець, кунжут

Якщо любите квашену капусту, можна спробувати приготувати трансильванський гуляш.

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Як приготувати: