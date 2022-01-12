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Що готувати у січні – швидкий рецепт пюре з ріпи

Ірина Маслова
12 січня, 13:49
Це пюре може стати чудовою альтернативою картопляному. Ріпа гірчить, тому авторка рецепта радить нейтралізувати це сиропом топінамбура. Його можна замінити чайною ложкою цукру

Коли ми кажемо про сезонні продукти, зокрема, про овочі, то згадуємо про буряки та різноманітність страв з ними.

І абсолютно несправедливо обходимо стороною ріпу, як кажуть фахівці, багату на вітаміни та клітковину.

Пюре з ріпи / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

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З ріпи може вийти прекрасна та некалорійна альтернатива картопляному пюре. Прихильники правильного харчування це оцінять.

Фудблогерка zavtrak_s_veganom радить приготувати до цього пюре гриби, обсмажені зі спеціями та часником.

Пюре з ріпи

Інгредієнти:

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  • 450-500 г ріпи;
  • 2-3 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 ч. л. сиропу топінамбура та соку лимона;
  • 1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю або імбиру;
  • щіпка мускатного горіха;
  • свіжий чебрець;
  • сіль – за смаком.

Як приготувати:

  1. Ріпу почистити та нарізати на квадрати.
  2. Відварити в окропі із сіллю впродовж 30 хвилин.
  3. У готову ріпу додати олію, сироп (цукор), лимонний сік, листя свіжого чебрецю і спеції.
  4. Подрібнити до бажаної консистенції.