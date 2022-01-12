Що готувати у січні – швидкий рецепт пюре з ріпи

Коли ми кажемо про сезонні продукти, зокрема, про овочі, то згадуємо про буряки та різноманітність страв з ними.

І абсолютно несправедливо обходимо стороною ріпу, як кажуть фахівці, багату на вітаміни та клітковину.

Пюре з ріпи / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

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З ріпи може вийти прекрасна та некалорійна альтернатива картопляному пюре. Прихильники правильного харчування це оцінять.

Фудблогерка zavtrak_s_veganom радить приготувати до цього пюре гриби, обсмажені зі спеціями та часником.

Пюре з ріпи

Інгредієнти:

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450-500 г ріпи;

2-3 ст. л. оливкової олії;

по 1 ч. л. сиропу топінамбура та соку лимона;

1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю або імбиру;

щіпка мускатного горіха;

свіжий чебрець;

сіль – за смаком.

Як приготувати: