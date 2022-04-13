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Що обов'язково готують на Песах та кілька цікавих рецептів

Ірина Маслова
13 квітня, 14:04
У Песах не можна макарони, будь-які хлібобулочні вироби, каші, бобові, рослинні олії, крім оливкової, кокосової. Яйця, м'ясо, рибу, молочні продукти можна

Песах у 2022 році розпочнеться увечері 15 квітня та триватиме до суботи 23 квітня.

Це одне з головних свят юдеїв, яке має низку гастрономічних традицій. Після молитви починається трапеза.

Що готують на Песах - рецепти страв / Фото: instagram.com/glavnyiulpan

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Великодній Седер складається з:

  • вина, не менше чотирьох келихів на кожного;
  • запеченого м'яса на кістці;
  • яйця, зварені круто;
  • гіркої зелені;
  • десерт харосет з тертих яблук, горіхів, кориці та вина;
  • відварена картопля або морква;
  • маца.

Щодо овочів, то їдять їх так: мачають у підсолену воду.

Нижче також знайдете рецепт супу ешкене, його рецепт знайшли у dalena_1998. Використовується яловичина. Дуже важливо, щоб м'ясо було на кістці.

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На десерт – харосет, єдиний десерт на Песах. Складається з яблук, горіхів з додаванням червоного десертного вина.

Яблука можна натерти, а можна й запекти, а потім перетворити на пюре.

Головний атрибут – маца. Вона може стати основою іншого частування.

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Наприклад, для пиріжків. Пиріжки з маци на сторінці mazaltov_club пропонують зробити з картопляною начинкою.

Як зробити мацу

Рецепт маци / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne

Візьміть 250 грамів просіяного борошна. Додайте 100 мілілітрів води, замісіть щільне тісто.

Тепер його потрібно розділити на частини та розкачати так, щоб тісто вмістилося в сковороді. Потім наколіть виделкою кожну заготівлю та смажте на сухій сковороді.

І тепер мацу можна використати в інших стравах. Наприклад, як тісто для пиріжків.

Пиріжки з маци з картопляною начинкою

Пиріжки з маци з картопляною начинкою / Фото: instagram.com/mazaltov_club

Інгредієнти:

  • картопляне пюре (з 5 картоплин);
  • кріп;
  • цибуля – 1 шт.;
  • маца
  • яйця – 2-3 шт.;
  • сіль перець.

Як приготувати:

  1. Відварити картоплю, зробити пюре. Обсмажити дрібно нарізану цибулю. Додати у пюре цибулю, кріп, сіль та перець.
  2. Розламати мацу на 2 частини. Розмочити у теплій воді впродовж 30 секунд.
  3. На один бік покласти начинку та накрити зверху другою половиною.
  4. Яйця збити та посолити в окремому посуді.
  5. Вмочити у збитих яйцях картопляний пиріжок. Обсмажити на сковороді з двох боків до золотавої скоринки.

Ешкене

Ешкене / Фото: instagram.com/dalena_1998

Інгредієнти на 8 літрів ешкене:

  • яловичина з кістками – 2 кг;
  • картопля, цибуля – по 7 шт.;
  • яйця – 5 шт.;
  • кінза, кріп;
  • сіль та чорний перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Відварити м'ясо, бульйон процідити. Цибулю дрібно нарізати, картоплю нарізати крупно.
  2. Додати в готовий м'ясний бульйон спочатку цибулю, а за 20 хвилин – картоплю.
  3. Нарізати зелень та окремо збити яйця.
  4. Влити збиті яйця в каструлю. Довести до смаку сіллю та перцем.
  5. Додати дрібно нарізану зелень та зняти з вогню. В кожну тарілку покласти шматочки маци.

Харосет

Харосет / Фото: instagram.com/yu.re.ya

Інгредієнти на одну порцію:

  • 1 велике яблуко;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 0,5 ч. л. меленої кориці;
  • 2 ст. л. десертне вино.

Як приготувати:

  1. Запекти яблуко в духовці до м'якості. Горіхи підсушити та подрібнити.
  2. Поєднати всі інгредієнти і добре перемішати до однорідності.