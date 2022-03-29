Що приготувати для Овнів – рецепт оксамитового курячого філе в духмяному соусі

Почнемо з того, що якщо у вашому близькому оточенні є Риби, то приготуйте для них ніжну скумбрію.
А от для Овнів потрібно щось ситніше. Ці люди дуже енергійні та активні, вони люблять поповнювати свої сили смачною білковою їжею.
Курка в кунжуті - рецепт для Овнів / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com, www.foxandbriar.com
Куряче філе за цим рецептом називається оксамитовим, так готують курку в Китаї.
У маринаді використовується крохмаль, саме він подарує м'ясу щільну хрустку скоринку, залишаючи саме філе дуже соковитим.
Авторка рецепта Alina FooDee рекомендує подавати оксамитову курку з рисом або картоплею.
Курка з кунжутом для Овнів
Інгредієнти:
- куряче філе – 500-600 г.
Для маринаду:
- соєвий соус, яблучний оцет 6% (або лимонний сік) – по 1 ст. л.;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- чорний мелений перець – за смаком;
- білок – 1 шт.
Для соусу:
- соєвий соус – 4 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- яблучний оцет 6% (або сік лимона) – 1 ст. л.;
- кунжут – 1 ст. л.;
- олія – 4 ст. л.
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Як приготувати:
- Куряче філе нарізати невеликими шматочками поперек волокон.
- Додати соєвий соус, крохмаль, оцет, чорний мелений перець, білок. Усе добре перемішати, щоб кожен шматочок м'яса покрився маринадом. Залишити маринуватися щонайменше на 30 хвилин.
- Для соусу змішати кунжут, соєвий соус, оцет, мед.
- Добре розігріти сковороду. Вилити 4-5 ст. л. олії. Обсмажити шматочки курячого філе по 2-3 хвилини з обох боків до рум'яності. Зменшити вогонь.
- Вилити соус на м'ясо, перемішати. Смажити ще 2 хвилини.
Усі деталі приготування оксамитової курки дивіться нижче.