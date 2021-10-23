Що приготувати чоловікові на сніданок – рецепти, після яких він буде ситим довго

Однією яєчнею, навіть вишуканою французькою або пряною грузинською, чоловіка не нагодуєш. Тим паче того, хто звик уранці багато їсти. Тоді можна створити ціле меню до сніданку, враховуючи, звичайно, смаки чоловіка. У будь-якому разі від хорошого сендвіча, ситного омлету і оладок мало хто відмовиться.
Отже, для піци-омлету від фудблогерки cookingwithlove_18, який ви приготуєте буквально за 25 хвилин, потрібен лаваш. Кукурудзяні оладки від Sweetfood.blog виходять дуже пишними, вони готуються на кефірі.
Рецепти сніданку для чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні
Сендвіч з огірком і сьомгою – редакційний рецепт, у ньому є майонез, який можна замінити вершковим сиром.
Сендвіч з огірком і сьомгою
Інгредієнти:
- Хліб
- Вершковий сир – 50 г
- Сьомга – 60 г
- Огірок – 1 шт.
- Листя салату, зелень
- Майонез – за бажанням
Як приготувати:
- Хліб нарізати і злегка підсушити на сковороді. Огірок нарізати тонко.
- Змастити одну скибку вершковим сиром і покласти листя салату і огірки.
- Накрити другою скибкою, змастити сиром, зверху покласти листя салату і порізану сьомгу з огірком.
- Останній шматок хліба змастити сиром і накрити сендвіч.
Швидка піца-омлет
Інгредієнти:
- Яйця – 3 шт.
- Лаваш
- Половина болгарського перцю
- Помідор – 1 шт.
- Смажені гриби з цибулею і морквою – за смаком
- Сир – 100 г
- Зелена цибуля, базилік, сіль, перець
Як приготувати:
- Яйця збити з сіллю і перцем. Вилити на розігріту з олією сковороду і зверху одразу ж покласти лаваш. Коли знизу підрум'яниться, акуратно перевернути на інший бік.
- Викласти гриби, нарізані перець і помідори. Посипати зверху зеленою цибулею і тертим сиром.
- Накрити кришкою і готувати кілька хвилин. Прикрасити базиліком.
Кукурудзяні оладки на кефірі
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Борошно кукурудзяне – 260 г
- Кефір – 500 мл
- Сода – 0,5 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – щіпка
- Ванілін
Як приготувати:
- Змішати всі інгредієнти. Тісто вийде рідким, тому дати йому настоятися впродовж 15-20 хвилин.
- Смажити на розігрітій сковороді з мінімальною кількістю олії.
- Подавати з медом або ягодами.
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