Що приготувати на Геловін – 5 рецептів святкових страв

До Геловіна залишилося не так багато часу, тож настав час приступати до ґрунтовного приготування. Ми розповідали, що можна приготувати смачного та жахливого. Тепер ще 5 цікавих рецептів.

Усіх вони випробувані редакцією. Хтось готував тости "Мумії" для дорослої вечірки, а хтось потішив дітей печивом "Джек-ліхтар" і традиційними яблуками в карамелі.

Рецепти на Геловін / Фото: Depositphotos

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Для молочного коктейлю "Привид" намалюйте на склянках з напоєм "мордочки" привидів. Якщо боїтеся зіпсувати дорогий посуд, використовуйте пластиковий.

Гарбузовий крем-суп "Павутинка"

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Гарбузовий суп на Геловін Фото: depositphotos.com

Складові:

700 г м'якоті гарбуза;

1 велика цибулина;

3-4 зубчики часнику;

3 ст. л. оливкової олії;

350 мл води;

200 мл вершків жирністю 11%;

сіль, мелений чорний перець і паприка (за смаком);

2-3 щіпки меленого мускатного горіха.

Спосіб приготування:

У каструлі з товстим дном розігріти оливкову олію. Часник дрібно нарізати, покласти в каструлю, обсмажити впродовж 1 хвилини, додати подрібнену цибулю і готувати до м'якості. Гарбуз нарізати невеликими кубиками, додати в каструлю до цибулі. Смажити, помішуючи, ще 5 хвилин. Залити водою, довести до кипіння і варити на середньому вікні близько 10 хвилин. Коли гарбуз звариться, блендером збити суміш до стану пюре. Знову довести до кипіння, влити вершки і приправити за смаком. Готувати на слабкому вогні ще 3-4 хвилини. Потім накрити каструлю кришкою і дати супу настоятися 15-20 хвилин. Перед подачею на поверхні супу можна намалювати павутинку за допомогою сметани або вершків.

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Тости "Мумії"

Тости-мумії на Геловін Фото: depositphotos.com

Складові:

4 скибочки хліба;

100 г сиру;

4 ст. л. кетчупу;

жменю маслин.

Спосіб приготування:

Шматочки хліба підсмажити в тостері або на сухій сковороді. Сир твердих сортів нарізати тонкими смужками. Маслини порізати кружальцями. Змастити хліб кетчупом, зверху викласти шматочки сиру. Зробити очі зі шматочків маслин.

Печиво "Джек-ліхтар"

Гарбузове печиво на Геловін Фото: pixabay.com

Складові:

100 г вершкового масла;

1/3 склянки коричневого цукру (або звичайного);

1/2 склянки гарбузового пюре;

1,5-2 склянки борошна;

сіль, кориця – по дрібці;

1/2 ч. л. розпушувача.

Глазур:

100 г шоколаду;

4 ст. л. молока або вершків.

Спосіб приготування:

Поламати шоколад на шматочки і розплавити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, додавши молоко або вершки. Ретельно перемішати. Розігріти духовку до 180 градусів. Збити міксером цукор і масло. Додати гарбузове пюре, корицю, сіль і соду. Додати борошно. Розкачати тісто 0,5 см в товщину. Вирізати печиво у формі тиковок. На половині заготовок вирізати очі, рот і ніс. Випікати 12-15 хвилин. Скріпити печиво шоколадом.

Яблука в карамелі

Яблука в карамелі / Фото: Depositphotos

Складові:

4 яблука;

75 г вершкового масла;

1 1/2 цукру;

горіхи, цукерки або кокосова стружка (для посипання).

Спосіб приготування:

Яблука добре помити. Видалити плодоніжки і на їхнє місце вставити дерев'яні шпажки. Розтопити в сотейнику вершкове масло, додати цукор і почекати, доки цукор не почне карамелізуватися та набуде золотавого кольору. Акуратно занурити кожне яблуко в карамель. Подавати, коли вона застигне.

Молочний коктейль "Привид"

Молочний коктейль на Геловін Фото: freepik.com

Складові:

1 склянка морозива;

34 склянки молока;

щіпка ваніліну;

цукрова пудра (за бажанням).

Спосіб приготування: