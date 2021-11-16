Що таке стіжки і чому їх треба вміти готувати

Стіжки – максимально зручна страва, коли потрібно приготувати ситну вечерю швидко. Це два в одному – м'ясо, у нашому випадку курячий фарш, та гарнір, представлений картоплею.
Залишається тільки приправити фарш, сформувати з нього коржик, зверху викласти картоплю, цибулю та запекти.
Стіжки під сиром / Фото: instagram.com/vkysnyama
Авторка рецепта – veksnyama – пропонує готувати стіжки із соусом з гірчиці та сметани.
Стіжки з курячого фаршу
Інгредієнти:
- Фарш – 600 г
- Яйця – 3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Картопля – 200 г
- Сир – 100 г
Для соусу:
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Жовток – 1 шт.
- Йогурт/сметана – 100 г
Як приготувати:
- Для соусу з'єднати жовток, гірчицю, сіль, спеції, йогурт/сметану та добре перемішати.
- Цибулю дрібно нарізати, варені яйця та сир натерти на великій тертці.
- Сиру картоплю натерти на великій тертці.
- У фарш додати спеції та перемішати. Сформувати коржики з фаршу.
- Викласти на силіконовий килимок або пергаментний папір.
- На кожен коржик викласти шар цибулі, яєць та картоплі. Полити соусом та посипати сиром.
- Запікати за 180 градусів 30 хвилин.