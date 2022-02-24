Якщо м'ясо залежалося в морозилці – рецепт домашньої буженини

Коли в морозилці є запаси м'яса, то їх можна смачно використовувати. Наприклад, зробити домашню ковбасу в пакетах для запікання або приготувати цю швидку буженину.
Коли м'ясо буде нашпиговане часником і натерто спеціями, його потрібно швидко обсмажити, а потім запекти.
Буженина в духовці / Фото: Depositphotos
Нижче можна переглянути відео від авторки цієї буженини.
Буженина в духовці
Буженина домашня / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 1,5 кг свинини;
Маринад:
- 1 ч. л. куркуми або будь-яка інша спеція;
- 3 ч. л. солі;
- 2 ч. л. меленого перцю;
- 8-10 зубчиків часнику;
- 3 ст. л. гірчиці;
- 2 ст. л. олії.
Тут дізнаєтесь, як легко зробити моцарелу в домашніх умовах.
Як приготувати:
- М'ясо промити та обсушити серветками.
- Часник (кожний зубчик) розрізати на 2-3 частини. Нашпигувати м'ясо часником.
- Куркуму та перець з'єднати, натерти м'ясо. Олію змішати з гірчицею. Змастити м'ясо з усіх боків.
- На середньому вогні на невеликій кількості олії обсмажити м'ясо з обох боків до рум'яної скоринки.
- Загорнути у фольгу. Зверху накрити шаром фольги.
- Запікати при 200 градусах 15 хвилин, потім 1,5 години – при 180 градусах.
Тут дивіться весь процес приготування цієї домашньої буженини.