Данський гороховий суп з копченостями – як приготувати і простий рецепт

Саме взимку хочеться наваристого, ароматного супу з копченостями, щоб не тільки зігрівав, а й приємно дивував своїм складом.

Для нас стало деяким відкриттям, що в Данії, як і всій Скандинавії, люблять гороховий суп. Причому багато там їдять його по четвергах.

Данський гороховий суп

Реклама

Справа в тому, що п'ятниця – пісний день, тому гороховий суп з копченостями є приємним приводом поїсти м'яса.

Обов'язкова сусідка по столу із супом – гірчиця. Її можна додати в тарілку або намастити на чорний хліб.

На сайті Тhefamilydinnerbook.com нагадують, що в рецепті данського горохового супу має бути трохи селери.

Реклама

Данський гороховий суп

Данський гороховий суп / Фото: thefamilydinnerbook.com

Інгредієнти (чашка – 200 г):

Реклама

2 ст. л. оливкової олії;

2 середні цибулини, нарізані;

2 стебла селери, нарізані кубиками;

2 моркви, очищені та нарізані кубиками;

1/4 нарізаного кубиками кореня селери (за бажанням);

6 чашок курячого або овочевого бульйону;

2 чашки сушеного колотого гороху, промитого;

200 г копченого м'яса (будь-якого);

1 гілочка чебрецю;

4 ст. л. нарізаної петрушки та/або кропу;

2 середні цибулини для подачі, нарізані;

сіль та перець – за смаком.

До речі, якщо хочеться справді зігрітися, можна приготувати ще один, нами улюблений суп, бограч. Він теж готується з копченостями та двома видами м'яса.

Як приготувати: