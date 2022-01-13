Данський гороховий суп з копченостями – як приготувати і простий рецепт

Саме взимку хочеться наваристого, ароматного супу з копченостями, щоб не тільки зігрівав, а й приємно дивував своїм складом.
Для нас стало деяким відкриттям, що в Данії, як і всій Скандинавії, люблять гороховий суп. Причому багато там їдять його по четвергах.
Данський гороховий суп
Справа в тому, що п'ятниця – пісний день, тому гороховий суп з копченостями є приємним приводом поїсти м'яса.
Обов'язкова сусідка по столу із супом – гірчиця. Її можна додати в тарілку або намастити на чорний хліб.
На сайті Тhefamilydinnerbook.com нагадують, що в рецепті данського горохового супу має бути трохи селери.
Данський гороховий суп
Інгредієнти (чашка – 200 г):
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 2 середні цибулини, нарізані;
- 2 стебла селери, нарізані кубиками;
- 2 моркви, очищені та нарізані кубиками;
- 1/4 нарізаного кубиками кореня селери (за бажанням);
- 6 чашок курячого або овочевого бульйону;
- 2 чашки сушеного колотого гороху, промитого;
- 200 г копченого м'яса (будь-якого);
- 1 гілочка чебрецю;
- 4 ст. л. нарізаної петрушки та/або кропу;
- 2 середні цибулини для подачі, нарізані;
- сіль та перець – за смаком.
До речі, якщо хочеться справді зігрітися, можна приготувати ще один, нами улюблений суп, бограч. Він теж готується з копченостями та двома видами м'яса.
Як приготувати:
- У каструлі для супу розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до золотавого кольору. Додайте решту інгредієнтів та половину нарізаної зелені.
- На середньому вогні дайте супу покипіти під кришкою 1 годину. Суп буде готовим, коли горох стане м'яким.
- Обсмажте цибулю в сковороді до хрусткої скоринки, дайте їй стекти на паперових рушниках.
- Коли суп буде готовий до подачі, приберіть гілочку чебрецю. Доведіть до смаку спеціями.
- Розлийте суп по тарілках, зверху посипте цибулею та зеленню.