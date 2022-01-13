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Данський гороховий суп з копченостями – як приготувати і простий рецепт

Ірина Маслова
13 січня, 20:01
Автори рецепта запевняють, що цей суп готується близько 15 хвилин руками і одну годину томиться на плиті. Не має значення, які копченості ви візьмете – м'ясо зі свинячих ребер чи це буде куряча грудка

Саме взимку хочеться наваристого, ароматного супу з копченостями, щоб не тільки зігрівав, а й приємно дивував своїм складом.

Для нас стало деяким відкриттям, що в Данії, як і всій Скандинавії, люблять гороховий суп. Причому багато там їдять його по четвергах.

Данський гороховий суп

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Справа в тому, що п'ятниця – пісний день, тому гороховий суп з копченостями є приємним приводом поїсти м'яса.

Обов'язкова сусідка по столу із супом – гірчиця. Її можна додати в тарілку або намастити на чорний хліб.

На сайті Тhefamilydinnerbook.com нагадують, що в рецепті данського горохового супу має бути трохи селери.

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Данський гороховий суп

Данський гороховий суп / Фото: thefamilydinnerbook.com

Інгредієнти (чашка – 200 г):

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  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 2 середні цибулини, нарізані;
  • 2 стебла селери, нарізані кубиками;
  • 2 моркви, очищені та нарізані кубиками;
  • 1/4 нарізаного кубиками кореня селери (за бажанням);
  • 6 чашок курячого або овочевого бульйону;
  • 2 чашки сушеного колотого гороху, промитого;
  • 200 г копченого м'яса (будь-якого);
  • 1 гілочка чебрецю;
  • 4 ст. л. нарізаної петрушки та/або кропу;
  • 2 середні цибулини для подачі, нарізані;
  • сіль та перець – за смаком.

До речі, якщо хочеться справді зігрітися, можна приготувати ще один, нами улюблений суп, бограч. Він теж готується з копченостями та двома видами м'яса.

Як приготувати:

  1. У каструлі для супу розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до золотавого кольору. Додайте решту інгредієнтів та половину нарізаної зелені.
  2. На середньому вогні дайте супу покипіти під кришкою 1 годину. Суп буде готовим, коли горох стане м'яким.
  3. Обсмажте цибулю в сковороді до хрусткої скоринки, дайте їй стекти на паперових рушниках.
  4. Коли суп буде готовий до подачі, приберіть гілочку чебрецю. Доведіть до смаку спеціями.
  5. Розлийте суп по тарілках, зверху посипте цибулею та зеленню.