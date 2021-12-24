Домашні сосиски – куряче філе подрібнюється з борошном та яйцем, залишається тільки підсмажити

І ще один варіянт, як з курячого філе просто і швидко приготувати смачні сосиски. Ми розповідали про домашню курячу ковбасу із сиром, тепер спробуйте відтворити цей рецепт.
Потрібен блендер, у якому філе з'єднається з яйцем, борошном та молоком. Останнє можна замінити вершками.
Курячі ковбаски з філе / Фото: Калнина Наталья
Ці соковиті сосиски смачні як гарячими, і холодними.
Рецепт каналу Калніна Наталія.
Курячі ковбаски – рецепт
Інгредієнти:
- Куряча грудка – 500 г
- Сіль -1/2 ч. л.
- Цибуля, яйце – по 1 шт.
- Молоко – 100 мл
- Борошно – 1 ст. л.
- Чорний перець – за смаком
- Солодка паприка – 1/2 ч. л.
Як приготувати:
- Куряче філе нарізати, з'єднати в чаші блендера з розрізаню навпіл цибулею, молоком. Подрібнити до однорідності.
- Додати борошно, сіль, перець та паприку. Ще раз перемішати.
- Масу викласти у кондитерський мішок. На розігріту з олією сковороду через кондитерський мішок викласти ковбаски.
- Смажити до готовності з усіх боків.