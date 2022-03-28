Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Як приготувати домашній гамбургер – від котлети до соусу біґ тейсті

Ірина Маслова
28 березня, 17:45
Соус готується на основі олії та яйця. До нього обов'язково потрібно додати трохи томатної пасти, нарізані солоні огірки та цибулю

Звичайну пласку котлету з будь-якого фаршу можна подати доволі оригінально. Красивий "біфштекс на коні", наприклад, супроводжує смажене яйце та скибочки ковбаси.

Але найвідоміший варіант – це гамбургери та бургери. Ресторани швидкого харчування тимчасово не працюють, тому все це можна приготувати в домашніх умовах, причому часу і сил це не забере.

Домашній гамбургер - як приготувати і рецепт / Фото: www.pexels.com/Daniel Reche

Реклама

Домашній гамбургер

Домашній гамбургер / Фото: instagram.com/hblmojiko

Інгредієнти:

  • 400 г яловичий фарш;
  • бекон, твердий сир;
  • помідори, огірки, цибуля;
  • по 1,5 ч. л. сухого часнику, копченої паприки, гірчиці, цукру;
  • булки з кунжутом.

Для соусу:

Реклама
  • 1 яйце;
  • 180 г олія
  • 120 г солоні огірки
  • 50 г цибуля;
  • 3 ст. л. томатна паста;
  • сік лимона;
  • чорний перець – щіпка.

Також можна поекспериментувати з піцою, зробивши для неї начинку як у бургера. Рецепт шукайте тут.

Як приготувати:

  1. У олію вбити яйце, блендером збити суміш у майонез. Додати дрібно нарізані огірки, цибулю та інші інгредієнти для соусу. Пробити блендером до однорідності. Дати настоятись 30 хвилин.
  2. Помідори, огірки, цибулю нарізати.
  3. У фарш додати сіль, чорний перець та часник, перемішати та відбити фарш. Сформувати котлети трохи більше за діаметр булок.
  4. Булки розрізати навпіл, обсмажити разом з беконом.
  5. Викласти котлети на розігріту сковороду. Коли один бік буде готовий, перевернути та викласти сир. Накрити кришкою.
  6. Одну частину булки змастити соусом, викласти салат, котлету, бекон, соус і накрити другою частиною булки.