Домашній майонез за дві хвилини – рецепти з яйцем і на рідині з-під горошку

Рецептів нашого улюбленого майонезу існує десятки. Його сьогодні роблять на авокадо й навіть на яблуках.

Ці два рецепти традиційні, їх можна використовувати для борщу, салатів та запікання.

Домашній майонез / Фото: Инстаграм

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Робитимете майонез з яйцем – воно має бути кімнатної температури. У процесі збивання не треба піднімати блендер.

Домашній майонез із яйцем

Інгредієнти:

олія – 180 г;

яйце – 1 шт.;

цукор, сік лимона, гірчиця – по 1 ч. л.;

оцет 9% – 0,5 ч. л.

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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У олію вбити яйце. Додати сіль та цукор, перець та гірчицю. Влити оцет та збити блендером.

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Домашній майонез із рідиною з консервованого горошку

Інгредієнти:

рідина з-під консервованого горошку -135 мл;

олія – 350 мл;

гірчиця, оцет 9% – по 1 ч. л.;

цукор, сіль – по 0,5 ч. л.

Як приготувати:

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У рідину з-під горошку додати сіль, цукор, гірчицю. Трохи збити блендером до білого кольору. Додати оцет, олію частинами, взбиваючи.

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