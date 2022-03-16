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Домашній майонез за дві хвилини – рецепти з яйцем і на рідині з-під горошку

Ірина Маслова
16 березня, 11:12
Тобто один рецепт буде пісним. Дуже важлива олія, вона має бути з неяскраво вираженим запахом та смаком

Рецептів нашого улюбленого майонезу існує десятки. Його сьогодні роблять на авокадо й навіть на яблуках.

Ці два рецепти традиційні, їх можна використовувати для борщу, салатів та запікання.

Домашній майонез / Фото: Инстаграм

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Робитимете майонез з яйцем – воно має бути кімнатної температури. У процесі збивання не треба піднімати блендер.

Домашній майонез із яйцем

Інгредієнти:

  • олія – 180 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор, сік лимона, гірчиця – по 1 ч. л.;
  • оцет 9% – 0,5 ч. л.
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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  1. У олію вбити яйце. Додати сіль та цукор, перець та гірчицю.
  2. Влити оцет та збити блендером.

Тут читайте, як замісити тісто для піци на майонезі за 5 хвилин.

Домашній майонез із рідиною з консервованого горошку

Інгредієнти:

  • рідина з-під консервованого горошку -135 мл;
  • олія – 350 мл;
  • гірчиця, оцет 9% – по 1 ч. л.;
  • цукор, сіль – по 0,5 ч. л.

Як приготувати:

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  1. У рідину з-під горошку додати сіль, цукор, гірчицю.
  2. Трохи збити блендером до білого кольору. Додати оцет, олію частинами, взбиваючи.

Тут дивіться, як авторка рецепта Ольга Матвій готує пісний майонез.