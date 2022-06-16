Домашня пахлава від Лізи Глінської – простий рецепт з медом та волоськими горіхами

Уже зрозуміло, що домашня пахлава – затратна за часом справа, на відміну від швидких цукерок. Але якщо ви вважаєте себе шанувальником східних солодощів, то витрачений час справдиться.

Коли тісто буде розкачане, йому треба полежати пів години. Воно пришерхне, просохне – отримаємо шарувату пахлаву. Потім треба згорнути його в рулет і нарізати на порції.

Як приготувати домашню пахлаву за рецептом Лізи Глінської / Фото: Колаж: Сьогодні,

Реклама

Ліза Глінська радить перевірити температуру олії перед смаженням. Киньте в неї шматочок тіста, щоби переконатися, що вона добре розігрілася.

У пахлаву, точніше сироп, обов'язково додають кардамон. Якщо він є, додайте кілька зернят.

Домашня пахлава

Домашня пахлава

Реклама

Інгредієнти на 24 штуки:

0,5 склянки молока;

100 г вершкового масла 82%;

2 яйця;

15 ст. л. борошна з гіркою;

дрібка солі.

Для сиропу:

5 ст. л. меду;

1,5 склянки води;

1,5 склянки цукру;

0,5 склянки обсмажених горіхів.

Як приготувати:

Реклама

Розтопити вершкове масло, змішати з молоком, додати яйця і перемішати. Додати сіль, борошно, замісити тісто. Обгорнути харчовою плівкою та залишити на 30 хвилин у кімнатній температурі. Розділити на 2 частини, розкачати на присипаній борошном поверхні. Завтовшки тісто має бути до 0,5 мм. Перекласти тісто на чистий рушник на 30 хвилин, щоб тісто пришерхло. Згорнути в рулет завширшки 3-4 см. Край тіста намочити водою, щоб він склеївся. Нарізати рулет навскіс завтовшки 1-2 см. Розгорнути кожен шматочок у вигляді пахлави. Обсмажити в рафінованій олії, перевертаючи. Викласти на паперовий рушник, щоб всоталася зайва олія. Попередньо обсмажити горіхи в духовці з температурою 170 градусів, 10-15 хвилин. У сотейнику змішати воду, цукор, мед. Прогріти, щоб розчинився цукор. Перелити сироп і опустити пахлаву. Присипати подрібненими волоськими горіхами.

Як формує свою пахлаву Ліза Глінська – можна подивитися нижче.

Не пропустіть рецепт домашнього морозива, морожениця йому не потрібна.