Їжа за гороскопом – рецепт ніжної курячої печінки для Стрільців

Судячи з відгуків тих, хто має щастя близько спілкуватися зі Стрільцями, представники цього знаку люблять поговорити та норовливі.
Якщо Раки, яким ми пропонували приготувати марокканський морквяний салат, вміють вислухати і майже завжди дають правильну пораду, Стрільці слухати не вміють.
Рецепт курячої печінки для Стрільців / Фото: Колаж: Сьогодні
Вони люблять, коли слухають їх, створювати навколо себе коло однодумців. Тих, хто не піддається впливу, Стрільці обов'язково спробують перевиховати. Звісно, на свою користь.
У їжі вони не вимогливі, люблять конкретику, тобто щось зрозуміле, та й щоб не просто смачно, а дуже смачно.
Для цієї курячої печінки не потрібне борошно, яке нібито забезпечує соковитість. З цією функцією впорається сметана.
Готуйте на середньому вогні та дуже обережно перемішуйте інгредієнти у сковороді, щоб не порушити текстуру.
Рецепт з каналу Завжди Смачно!
Куряча печінка – рецепт для Стрільців
Інгредієнти:
- куряча печінка – 800 г;
- цибуля – 300 г;
- часник – 2 зубчики;
- сметана – 400 г;
- гірчиця – 2 ч. л.;
- вершкове масло – 30 г;
- сіль, перець;
- орегано сушений – 1/2 ч. л.;
- базилік і чебрець сушені – по щіпці.
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Як приготувати:
- На сковороді розігріти вершкове масло та обсмажити нарізані півкільцями цибулю впродовж 5-7 хвилин на середньому вогні.
- Цибулю відсунути до бортів сковороди. У центр сковороди викласти курячу печінку. Злегка обсмажити.
- Додати спеції, гірчицю та подрібнений часник, перемішати. Готувати на середньому вогні одну хвилину.
- Влити сметану, перемішати та готувати 10 хвилин на середньому вогні. Подавати із зеленню.