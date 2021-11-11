Фаршироване куряче філе на день народження – гості будуть у захваті

Принцип цього варіянту приготування філе – зробити в ньому надріз, начинити інгредієнтами, що ідеально поєднуються, і запекти в духовці. М'ясо для соковитості можна попередньо замаринувати.
Для рецепта від tanyaptica потрібно два види сиру, вершковий і твердий, і зелень. Куряче філе з грибами від ol_4ik начиняється моцарелою та помідрами чері.
Фаршироване куряче філе - рецепти на день народження / Фото: Depositphotos
Філе з курагою – редакційний рецепт, крім кураги, потрібно трохи абрикосового джему. Якщо джем буде надто солодким, додайте до нього лимонний сік.
Куряче філе з грибами та моцарелою
Інгредієнти:
- 1 кг куряче філе;
- 300 г печериці обсмажені;
- 8 шт. чері;
- моцарела – за смаком.
Для заливки:
- 50 мл оливкової олії;
- 1 ч. л. сушеного базиліку;
- 3-4 зубчики часнику;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Філе помити, обсушити, зробити надріз для кишені. Додати спеції, сіль, перець.
- Викласти в кишеню печериці та трохи подрібнених помідорів, посипати тертим сиром. Викласти на пермгамент. Інші помідори (цілі) викласти навколо м'яса.
- Для заправки змішати олію, подрібнений часник, сіль, перець та базилік. Полити заправкою курку.
- Випікати за 200 градусів близько 40-50 хвилин.
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Куряче філе з сиром та зеленню
Інгредієнти:
- 300 г курячого філе;
- 50 г вершкового сиру;
- 30 г твердого сиру;
- 50 г помідорів;
- зелень, спеції.
Як приготувати:
- Помідор та зелень дрібно порізати, перетерти виделкою з вершковим сиром до однорідності. Додати спеції.
- Куряче філе надрізати, зробивши кишеню, вона має опинитися нагорі. Помістити начинку.
- Твердий сир натерти. Посипати зверху на кишеню. Викласти на пергамент і випікати за 180 градусів до готовності.
Куряче філе з курагою
Інгредієнти:
- 4 курячих філе;
- 200 г кураги;
- 2 ст. л. абрикосового джему;
- 1 ч. л. зернистої гірчиці;
- 0,5 ч. л. порошку карі;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Замочити курагу у гарячій воді на пів години. Злити рідину та дрібно нарізати. Приправити карі та перцем.
- У кожній грудинці зробити кишеню, розрізавши м'якоть у верхній третині грудок.
- Розкласти суміш із кураги зі спеціями.
- Духовку розігріти до 200 градусів.
- Змішати підігрітий абрикосовий джем, гірчицю, сіль та оливкову олію. Змастити джемом філе.
- Запікати 25-30 хвилин до рум'яності.