Фаршировані перці по-мексиканськи – рецепт обіду для Левів

Це остання позиція у серії їжі за гороскопом, вона присвячена Левам. Завершує її дуже цікавий фарширований перець у мексиканському стилі.
Лев – один з найяскравіших представників серед знаків зодіаку. Змагатися у своїй авторитарності може хіба що зі Стрільцями. Їм ми, нагадаємо, пропонували ніжну курячу печінку.
Фарширований перець для Левів / Фото: Колаж: Сьогодні, www.mashed.com
Отже, Леви. Люди, які люблять, щоб усе крутилося навколо них. Їм важливий контроль та можливість обов'язкової присутності в будь-якому процесі.
Леви – привабливі особи, як і ці фаршировані перці.
Редактори Мashed.com назвали їх мексиканськими, оскільки у начинці використовується квасоля, важливі для цієї країни бобові. Обов'язково додайте до фаршу порошок чилі.
Фаршировані перці – рецепт для Левів
Інгредієнти:
- 4 великі болгарські перці, розрізані навпіл і очищені від серцевини;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 1 цибулина, нарізана кубиками;
- 3 зубчики часнику, розчавити;
- по 1 ч. л. паприки, порошку чилі;
- по 1/2 ч. л. меленого коріандру, кмину, орегано;
- яловичий фарш;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 150 г вареного рису;
- 200 г відвареної або консервованої квасолі;
- 100 г твердого сиру;
- сметана, кінза – для подачі.
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Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів та помістіть половинки перцю на деко. Запікайте 20 хвилин.
- На розігрітій оливковій олії обсмажте цибулю до м'якості близько 5 хвилин. Додати часник і готувати ще хвилину, постійно помішуючи. Додайте спеції та готуйте ще 2 хвилини, постійно помішуючи.
- Додайте яловичий фарш і обсмажуйте до готовності, розбиваючи дерев'яною ложкою.
- Вмішайте томатну пасту, потім додайте рис і квасолю, дайте їм прогрітися впродовж декількох хвилин.
- Викладіть суміш ложкою на запечений перець, потім посипте тертим сиром.
- Запікайте 10-15 хвилин, доки сир не розплавиться і не стане золотавим.
- Зверху додайте сметану, нарізану кінзу.
Докладніше про цей рецепт дивіться у відео нижче.