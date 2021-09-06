Фіадоне – рецепт корсиканського пирога для любителів сирно-лимонних десертів

Це щось середнє між добре відомою нам запіканкою і щільним заварним кремом з яскраво вираженим лимонним смаком. Особливість – це присутність найніжнішого брочо, сиру з овечого молока, який роблять на Корсиці. Там він такий же популярний, як і у нас сир.

Цей пиріг також готують в Італії. Бо зовсім неподалік Корсики, кухні цих місцевостей перемішалися. Та й більшість корсиканців не вважають себе французами, а італійцями. В Італії Фіадоне відрізняється тим, що замість брочо там для пирога беруть рикоту. Ну що ж, якщо ви любите і розумієтеся на сирних десертах, то настав час для Фіадоне.

Корсиканський пиріг Фіадоне - рецепт / Фото: instagram.com/chefalexmonaco/

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Фіадоне – рецепт

Фіадоне – рецепт / Фото: instagram.com/radmilasofi/

Іінгредієнти

Яйця – 6 шт.

Цукор – 150 г

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.

Лимон – 2 шт.

Рикота або жирний сир – 500 г

Сіль – щіпка

Кориця – до смаку

Спосіб приготування

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Збити яйця з цукром. Додати дрібку солі та ванільний цукор. Рикоту змішати з яєчною масою. Якщо у вас сир, то перед тим, як додати його до суміші, потрібно перетерти його через сито. Додати кукурудзяний крохмаль і цедру лимонів. Випікати в змащеній вершковим маслом формі за 180 градусів 25-30 хвилин.

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