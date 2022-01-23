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Фінські булочки "Масляне око" – рецепт простої та пишної випічки

Ірина Маслова
23 січня, 11:39
Це "око" – вершкове масло з цукром, яке покривається красивою скоринкою після випікання. Серед інгредієнтів є чайна ложка кардамону, який подарує булочкам неймовірний аромат

Ці булочки, як і булочки "Будинку Паркерів", не вимагають тривалого вимішування. Тісто піднімається за один раз.

Особливість – це "око" у кожній. Після формування потрібно зробити поглиблення і покласти туди трохи вершкового масла з цукром. Звідси й така оригінальна назва.

Фінські булочки "Масляне око" / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ну й кардамон. Писати про аромат свіжоспеченої випічки в дружбі з цією спецією буде зайвим.

Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.

Фінські булочки "Масляне око"

Фінські булочки "Масляне око" / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Інгредієнти:

  • 250 мл молока;
  • 25 г свіжих дріжджів;
  • 1 яйце плюс 1 для змащування;
  • дрібка солі;
  • 65 г цукру плюс для посипання;
  • 1 ч. л. кардамону з гіркою;
  • 300 г борошна;
  • 75 г вершкового масла плюс 40 г для начинки.

Як спекти поповери або булочки, що вистрибують, дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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  1. Підігріти молоко, розчинити дріжджі. Додати яйце, цукор, кардамон та сіль. Перемішати.
  2. Додавати борошно поступово і почати замішувати тісто виделкою. Має вийти еластичне тісто.
  3. Додати розм'якшене вершкове масло та вимішувати 4-5 хвилин, доки тісто не стане повітряним. Накрити плівкою та прибрати у тепле місце для підйому.
  4. Розділити тісто на 25 заготівель, розігріти духовку до 225 градусів.
  5. Сформувати кульки та викласти на відстані на застелене деко. У центрі кожної кульки зробити поглиблення пальцем.
  6. У поглиблення викласти шматочок вершкового масла, присипати цукром. Змастити яйцем.
  7. Випікати 10-15 хвилин.