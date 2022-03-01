Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Геркулесовий суп на вечерю – м'ясо не потрібне, потрібні солоні огірки

Ірина Маслова
1 березня, 17:24
Геркулес перед варінням замочіть щонайменше на 15 хвилин. Якщо огірки водянисті, вичавіть із них сік

Цей суп для багатьох смачні спогади з дитинства. Суп виходить наваристим і легким водночас.

Та й готується він простіше простого, як і супи з консервів. Єдине, на що потрібно витратити час, це замочування геркулеса.

Геркулесовий суп / Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Реклама

Після цього він звариться миттєво і дасть ту саму густину.

Рецепт зі сторінки vkusniy.post.

Геркулесовий суп

Геркулесовий суп / Фото: instagram.com/vkusniy.post

Реклама

Інгредієнти:

  • 0,5 ск. геркулеса;
  • 1,8 л води;
  • 1 цибулина;
  • 2 моркви;
  • 4 картоплини;
  • 1 солоний огірок.

Рецепт молочного супу із засмажкою з моркви та цибулі знайдете тут.

Як приготувати:

  1. У каструлю покладіть геркулес, залити водою та залишити на 30 хвилин. Довести до кипіння.
  2. Додати картоплю, нарізану кубиками, і варити близько 15 хвилин.
  3. Цибулю та моркву дрібно нарізати та обсмажити на розігрітій сковороді з 1 ст. л. олії. Огірок нарізати кубиками.
  4. Додати моркву, цибулю та огірок у суп.
  5. Дати супу потомитися близько 10 хвилин, посолити за смаком.