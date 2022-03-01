Геркулесовий суп на вечерю – м'ясо не потрібне, потрібні солоні огірки

Цей суп для багатьох смачні спогади з дитинства. Суп виходить наваристим і легким водночас.
Та й готується він простіше простого, як і супи з консервів. Єдине, на що потрібно витратити час, це замочування геркулеса.
Геркулесовий суп / Фото: instagram.com/detskie.recepti/
Після цього він звариться миттєво і дасть ту саму густину.
Рецепт зі сторінки vkusniy.post.
Геркулесовий суп
Геркулесовий суп / Фото: instagram.com/vkusniy.post
Інгредієнти:
- 0,5 ск. геркулеса;
- 1,8 л води;
- 1 цибулина;
- 2 моркви;
- 4 картоплини;
- 1 солоний огірок.
Рецепт молочного супу із засмажкою з моркви та цибулі знайдете тут.
Як приготувати:
- У каструлю покладіть геркулес, залити водою та залишити на 30 хвилин. Довести до кипіння.
- Додати картоплю, нарізану кубиками, і варити близько 15 хвилин.
- Цибулю та моркву дрібно нарізати та обсмажити на розігрітій сковороді з 1 ст. л. олії. Огірок нарізати кубиками.
- Додати моркву, цибулю та огірок у суп.
- Дати супу потомитися близько 10 хвилин, посолити за смаком.