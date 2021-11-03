"Голландська крихітка" – 5 правил і рецепт найповітрянішого млинця

"Голландська крихітка" дуже схожа з фінським лінивим млинцем панукаку, він теж готується у духовці. Попри назву, в оригіналі – Dutch Baby Pancake, – його вигадали в одній з кав'ярень США.

Найчастіше цей млинець подають із соусом, який готується з вершкового масла, цукрової пудри та соку лимона. Але чудово прикрасять "Крихітку" мед, ягоди, шоколад та горіхи.

Млинець "Голландська крихітка" / Фото: instagram.com/lozaksysha

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"Голландська крихітка" за рецептом lozaksysha дає право вибору – прикрашайте її тим, що любите.

Вимоги та правила "Голландської крихітки"

Найкраще підходить чавунна лита сковорода. Цей матеріал добре тримає тепло. І духовка, і сковорода мають бути добре розігрітими, а саме – до 200 градусів. Вершкове масло на сковороді перед заливкою тіста має бути розподілене дном і бортами. Молоко перед приготуванням тіста має бути теплим. Голландський млинець під час випікання чудово піднімається, але швидко осідає. На смак "Крихітки" це аж ніяк не впливає.

Голландський млинець

Інгредієнти:

3 яйця;

1 ст. л. цукру;

4 ст. л. борошна;

сіль, ванілін;

180 мл молока:

30 г вершкового масла;

шоколад, згущене молоко, мед, ягоди – для подачі.

Як приготувати:

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