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"Голландська крихітка" – 5 правил і рецепт найповітрянішого млинця

Ірина Маслова
3 листопада, 07:01
Попри назву, його вигадали в США. Потрібна чавунна сковорода та добре прогріта духовка. Решта – традиційні для млинців інгредієнти

"Голландська крихітка" дуже схожа з фінським лінивим млинцем панукаку, він теж готується у духовці. Попри назву, в оригіналі – Dutch Baby Pancake, – його вигадали в одній з кав'ярень США.

Найчастіше цей млинець подають із соусом, який готується з вершкового масла, цукрової пудри та соку лимона. Але чудово прикрасять "Крихітку" мед, ягоди, шоколад та горіхи.

Млинець "Голландська крихітка" / Фото: instagram.com/lozaksysha

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"Голландська крихітка" за рецептом lozaksysha дає право вибору – прикрашайте її тим, що любите.

Вимоги та правила "Голландської крихітки"

  1. Найкраще підходить чавунна лита сковорода. Цей матеріал добре тримає тепло.
  2. І духовка, і сковорода мають бути добре розігрітими, а саме – до 200 градусів.
  3. Вершкове масло на сковороді перед заливкою тіста має бути розподілене дном і бортами.
  4. Молоко перед приготуванням тіста має бути теплим.
  5. Голландський млинець під час випікання чудово піднімається, але швидко осідає. На смак "Крихітки" це аж ніяк не впливає.

Голландський млинець

Інгредієнти:

  • 3 яйця;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 4 ст. л. борошна;
  • сіль, ванілін;
  • 180 мл молока:
  • 30 г вершкового масла;
  • шоколад, згущене молоко, мед, ягоди – для подачі.

Як приготувати:

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  1. Нагріти сковороду у духовці до 200 градусів.
  2. Яйця збити з цукром, сіллю, ваніліном та борошном, додати тепле молоко, розмішати.
  3. Розпечену сковороду швидко змастити вершковим маслом, вилити тісто. Випікати 20-30 хвилин до появи рум'яної скоринки.