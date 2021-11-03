"Голландська крихітка" – 5 правил і рецепт найповітрянішого млинця

"Голландська крихітка" дуже схожа з фінським лінивим млинцем панукаку, він теж готується у духовці. Попри назву, в оригіналі – Dutch Baby Pancake, – його вигадали в одній з кав'ярень США.
Найчастіше цей млинець подають із соусом, який готується з вершкового масла, цукрової пудри та соку лимона. Але чудово прикрасять "Крихітку" мед, ягоди, шоколад та горіхи.
Млинець "Голландська крихітка" / Фото: instagram.com/lozaksysha
"Голландська крихітка" за рецептом lozaksysha дає право вибору – прикрашайте її тим, що любите.
Вимоги та правила "Голландської крихітки"
- Найкраще підходить чавунна лита сковорода. Цей матеріал добре тримає тепло.
- І духовка, і сковорода мають бути добре розігрітими, а саме – до 200 градусів.
- Вершкове масло на сковороді перед заливкою тіста має бути розподілене дном і бортами.
- Молоко перед приготуванням тіста має бути теплим.
- Голландський млинець під час випікання чудово піднімається, але швидко осідає. На смак "Крихітки" це аж ніяк не впливає.
Голландський млинець
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 1 ст. л. цукру;
- 4 ст. л. борошна;
- сіль, ванілін;
- 180 мл молока:
- 30 г вершкового масла;
- шоколад, згущене молоко, мед, ягоди – для подачі.
Як приготувати:
- Нагріти сковороду у духовці до 200 градусів.
- Яйця збити з цукром, сіллю, ваніліном та борошном, додати тепле молоко, розмішати.
- Розпечену сковороду швидко змастити вершковим маслом, вилити тісто. Випікати 20-30 хвилин до появи рум'яної скоринки.